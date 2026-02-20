Santa Cruz retira más de 200 toneladas de residuos durante el primer fin de semana del Carnaval

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la empresa concesionaria Valoriza Servicios Medioambientales SA, ha retirado 227.979 kilos de residuos durante el primer fin de semana del Carnaval, así como tras las celebraciones del lunes y el Entierro de la Sardina.

El dispositivo especial se activó al término de los actos más multitudinarios, garantizando la limpieza de los espacios públicos tras jornadas de alta afluencia. En este periodo se recogieron 12.369 kilos de envases ligeros, 6.180 kilos de papel y cartón y 209.430 kilos correspondientes a la fracción resto.

Estas cifras suponen un decremento del 1,2% con respecto a 2025 y de un 13,1% en comparación con 2024, lo que desde el Consistorio se interpreta como una evolución positiva en la concienciación ciudadana. El despliegue incluyó a más de 190 operarios, apoyados por 63 vehículos y maquinaria específica, que trabajaron de forma continuada para restablecer la normalidad en las zonas donde se desarrollaron los eventos.

El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, señaló que el dispositivo especial responde a la necesidad de compatibilizar la celebración del Carnaval con el cuidado del entorno urbano. “Una fiesta de esta magnitud exige una planificación técnica muy precisa y la coordinación del servicio permite actuar con rapidez y mantener la ciudad en condiciones óptimas tras cada acto”, afirmó, felicitando además a los trabajadores de la concesionaria por su implicación.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó la capacidad operativa del servicio durante los días de mayor actividad. Según explicó, el trabajo se programa en función de los horarios y del flujo de asistentes para facilitar intervenciones inmediatas y lograr que los espacios vuelvan a estar disponibles en el menor tiempo posible.

El operativo contempla el uso de maquinaria especializada para la recogida eficiente de vasos, botellas, latas y cartones, además de tareas intensivas de barrido, baldeo y retirada selectiva. Estas labores continuarán durante el resto del Carnaval para asegurar la limpieza y el mantenimiento de la ciudad.