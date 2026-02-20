El recinto ferial acoge la fiesta de la Piñata de los Mayores del Carnaval de Tenerife
El Programa Islénior reunió a 2.200 personas que una jornada en la que se premió también la originalidad de las fantasías
El recinto ferial acogió la tarde del jueves la Piñata de los Mayores organizada por el Cabildo de Tenerife que reunió de 2.200 personas de asociaciones de toda la isla con el Carnaval como espacio de encuentro intergeneracional en el marco del Programa Islénior.
El programa incluyó actuaciones musicales, como las que protagonizaron actuó la orquesta Nueva Línea, que animó la jornada con un repertorio bailable, junto al cantante Pepe Benavente, una de las voces más queridas del panorama popular canario. El toque el Carnaval de calle lo puso la comparsa Los Cariocas.
Premios a los disfraces más divertidos
También se entregaron premios de disfraces el primer premio, al Centro Febles Campos Planta 1, el segundo, a la Asociación de Mayores El Tinglado. El tercer premio fue para la Asociación de la Tercera Edad La Montaña de Tejina.
Además, se otorgaron dos accésits el primero nuevamente al Centro Febles Campos Planta 3 —en otra de sus propuestas creativas— y el segundo a la Asociación de Mayores Guargacho.
