Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026

El segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife se celebra este sábado con una de las programaciones más potentes de esta edición. La capital tinerfeña volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con tres espacios musicales simultáneos, más de 15 horas ininterrumpidas de actuaciones y una combinación de comparsas, orquestas, artistas internacionales y DJs.

El evento, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval, reunirá a miles de personas desde el mediodía hasta el amanecer, con nombres destacados como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Leoni Torres o Eddy Herrera. A continuación, te detallamos todos los horarios y actuaciones por escenario para que organices tu jornada carnavalera.

Plaza de la Candelaria

La Plaza de La Candelaria será uno de los epicentros de la fiesta, combinando el espíritu más tradicional del Carnaval con grandes orquestas y sesiones de DJ hasta el amanecer.

12:00 – 13:00 | Comparsas Carnaval

| Comparsas Carnaval 13:00 – 13:30 | Nueva Línea + Comparsas

| Nueva Línea + Comparsas 13:30 – 14:00 | Pepe Benavente

| Pepe Benavente 14:00 – 14:30 | Morocho

| Morocho 14:30 – 16:00 | Tonny Tun Tun

| Tonny Tun Tun 16:00 – 18:00 | Orquesta Maquinaria Band

| Orquesta Maquinaria Band 18:00 – 19:00 | Nueva Línea Completa

| Nueva Línea Completa 19:00 – 20:45 | Orquesta Saoco

| Orquesta Saoco 20:45 – 22:00 | Orquesta Wamampy

| Orquesta Wamampy 22:00 – 23:45 | Orquesta Tropin

| Orquesta Tropin 23:45 – 00:00 | DJ Cambios

| DJ Cambios 00:00 – 01:45 | Orquesta Generasión

| Orquesta Generasión 01:45 – 03:30 | Sonora Olympia

| Sonora Olympia 03:30 – 05:30 | Orquesta Dinacord

| Orquesta Dinacord 05:30 – 06:00 | DJ Osorio

Plaza del Príncipe

La Plaza del Príncipe ofrecerá un ambiente festivo continuo desde el mediodía, con animación radiofónica y orquestas que mantendrán el ritmo durante toda la jornada y la madrugada.

12:00 – 21:00 | Cadena COPE

| Cadena COPE 21:15 – 23:15 | Varadero 103

| Varadero 103 23:30 – 01:30 | Orquesta Tenerife

| Orquesta Tenerife 01:45 – 03:45 | Orquesta Maracaibo

| Orquesta Maracaibo 04:00 – 06:00 | Orquesta Banda Loca

Escenario de Francisco La Roche (explanada del Puerto de Santa Cruz)

El escenario de Francisco La Roche concentrará los conciertos internacionales y algunos de los momentos más esperados del Carnaval de Día, con artistas de primer nivel y cierre con DJ hasta las 6:00.

