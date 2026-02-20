Horarios completos, conciertos de Nicky Jam y Sebastián Yatra y escenarios del segundo Carnaval de Día Santa Cruz de Tenerife 2026
Tres escenarios, artistas internacionales y orquestas hasta las 6:00 en el corazón de la capital tinerfeña
El segundo Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife se celebra este sábado con una de las programaciones más potentes de esta edición. La capital tinerfeña volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre con tres espacios musicales simultáneos, más de 15 horas ininterrumpidas de actuaciones y una combinación de comparsas, orquestas, artistas internacionales y DJs.
El evento, uno de los actos más multitudinarios del Carnaval, reunirá a miles de personas desde el mediodía hasta el amanecer, con nombres destacados como Nicky Jam, Sebastián Yatra, Leoni Torres o Eddy Herrera. A continuación, te detallamos todos los horarios y actuaciones por escenario para que organices tu jornada carnavalera.
Plaza de la Candelaria
La Plaza de La Candelaria será uno de los epicentros de la fiesta, combinando el espíritu más tradicional del Carnaval con grandes orquestas y sesiones de DJ hasta el amanecer.
- 12:00 – 13:00 | Comparsas Carnaval
- 13:00 – 13:30 | Nueva Línea + Comparsas
- 13:30 – 14:00 | Pepe Benavente
- 14:00 – 14:30 | Morocho
- 14:30 – 16:00 | Tonny Tun Tun
- 16:00 – 18:00 | Orquesta Maquinaria Band
- 18:00 – 19:00 | Nueva Línea Completa
- 19:00 – 20:45 | Orquesta Saoco
- 20:45 – 22:00 | Orquesta Wamampy
- 22:00 – 23:45 | Orquesta Tropin
- 23:45 – 00:00 | DJ Cambios
- 00:00 – 01:45 | Orquesta Generasión
- 01:45 – 03:30 | Sonora Olympia
- 03:30 – 05:30 | Orquesta Dinacord
- 05:30 – 06:00 | DJ Osorio
Plaza del Príncipe
La Plaza del Príncipe ofrecerá un ambiente festivo continuo desde el mediodía, con animación radiofónica y orquestas que mantendrán el ritmo durante toda la jornada y la madrugada.
- 12:00 – 21:00 | Cadena COPE
- 21:15 – 23:15 | Varadero 103
- 23:30 – 01:30 | Orquesta Tenerife
- 01:45 – 03:45 | Orquesta Maracaibo
- 04:00 – 06:00 | Orquesta Banda Loca
Escenario de Francisco La Roche (explanada del Puerto de Santa Cruz)
El escenario de Francisco La Roche concentrará los conciertos internacionales y algunos de los momentos más esperados del Carnaval de Día, con artistas de primer nivel y cierre con DJ hasta las 6:00.
- 15:00 – 15:30 | Wes
- 15:30 – 17:00 | Leoni Torres
- 17:00 – 17:30 | Anaé
- 17:30 – 19:00 | Eddy Herrera
- 19:00 – 19:30 | Pepe Benavente
- 19:30 – 21:00 | Sebastián Yatra
- 21:00 – 21:30 | Tay de León
- 21:30 – 23:00 | Nicky Jam
- 23:00 – 06:00 | DJ Jonay
