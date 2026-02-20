El otro carnaval

Pues yo... ¿qué quieren que les diga? Que disfruto mucho de días como el de ayer en los que la ausencia de bailes en la calle no sólo me permite descansar, sino preparar también mi cantina para el huracán Piñata. Ya mi viejita me mandó las últimas trescientas toneladas de garbanzas y de Ravelo me mandaron los cinco camiones cisterna que pedí. Hay quien dice que estoy abusando del trabajo de mi madre pero, ¿y lo que ella se entretiene rellenando garbanzas mientras escucha a la doctora Polo en ‘Caso cerrado’?

Mientras limpiaba, vi pasar calle abajo a mi amigo Alí, miembro del Aula de Cultura y apasionado de nuestras carnestolendas. Él es de los que hacen una labor impagable llevando la fiesta a muchos hogares con la plataforma Factoría de Carnaval desde la que, con un equipo de entusiastas carnavaleros, no sólo retransmiten actos oficiales, sino también eventos que carecen de cobertura pero que suscitan interés en la trastienda de la fiesta; y, además, con programación propia todo el año. También están las televisiones locales, donde destaca Tenerife Plus Televisión, un canal de corta edad en el que el equipo de Tosco ha hecho posible que en todos los hogares de Tenerife hayan podido ver en riguroso directo aquellos actos que la Canaria no retransmitía. Si al amor por la fiesta unimos la experiencia de personas como Juan Ramón, Alfonso, Rubén, Cacú, Alí, Itiel o Domingo Mr Smile, al que vimos en Canal 4, nos da como resultado la posibilidad de degustar todo el Carnaval en la tele, en internet, en streaming, o como sea... pero Carnaval en su más pura esencia.

Da gusto verlos trabajar, muchos de forma altruista, otorgando la misma importancia al sorteo de grupos, al festival del Rocío, al de Los Llanos en La Palma o a las actuaciones de la FUFA y Fregolinos en la Plaza del Príncipe que al concurso de murgas o la Gala de la Reina. Me encanta verlos, escucharlos, darles un abrazo y decirles que me siento orgulloso del trabajo que hacen, en silencio, y al que yo llamo: el otro Carnaval.