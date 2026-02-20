Tenerife renueva su hermanamiento con los carnavales de Alemania

El Cabildo de Tenerife celebró este viernes la tradicional recepción oficial a las delegaciones del Carnaval alemán, un encuentro que volvió a escenificar los vínculos culturales y festivos que unen a la isla con distintas ciudades de Alemania desde hace más de cinco décadas.

El acto tuvo lugar en el Palacio Insular, donde fueron recibidas unas 70 personas procedentes de Düsseldorf, Neuss, Langenfeld, Bonn, Moers, Hamborn, Erkelenz, Duisburg, Mönchengladbach y Räbelsche.

Lazos a lo largo del tiempo

El vicepresidente insular y consejero de Turismo, Lope Afonso, dio la bienvenida a la comitiva acompañado por el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, así como por representantes del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.

Durante el encuentro se destacó la necesidad de cuidar y proyectar hacia el futuro esta cita histórica como ejemplo de cooperación entre territorios unidos por una misma pasión carnavalera.

Intercambio cultural

Tras el intercambio de medallas y obsequios institucionales, la delegación continuó su agenda con una visita a la Casa del Carnaval y un brindis de confraternización en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en un ambiente marcado por la convivencia, la música y la tradición compartida.

Una historia que se remonta a 1972

Esta tradición se remonta a 1972, cuando Puerto de la Cruz formalizó su hermanamiento con la región alemana de Renania del Norte-Westfalia. Desde entonces, cada año se produce un intercambio de delegaciones que ha ido creciendo con la incorporación de nuevas ciudades, consolidando una relación que encuentra en el Carnaval un lenguaje común de turismo, amistad y entendimiento entre pueblos.