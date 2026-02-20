Santa Cruz paga un millón de euros por tener a Nicky Jam y Sebastián Yatra este Sábado de Piñata

Santa Cruz de Tenerife invierte 1,2 millones de euros en la contratación de los cuatro artistas internacionales que protagonizarán la tarde de este Sábado de Piñata. El segundo Carnaval de Día se desarrollará en el escenario de Francisco La Roche.

Según consta en la plataforma de contratación, a la Empresa Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz le cuesta 514.018 euros la actuación de hora y media que tiene previsto protagonizar Nicky Jam, a quien se reconoce como uno de los platos fuertes del elenco de artistas que se sucederán por el escenario principal.

El segundo en el ránking, no solo de aceptación popular sino también en cuanto a precios se trata, es Sebastián Yatra, que cantará desde las 19:30 horas y hasta las 21:00; su caché asciende a 472.455 euros.

El coste de tener a ambas estrellas, Nicky Jam y Sebastián Yatra, en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife supone un esfuerzo económico de un millón de euros, que se incrementa con las contrataciones de Leoni Torres, que abrirá el paseo de intérpretes internacionales la tarde de este sábado, desde las 15:30 a las 17:00 horas. El otro cantante de proyección musical es Eddy Herrera, que actúa entre las 17:30 horas y las 19:00. En ambos casos su caché es de 130.000 euros en cada caso.

Comparativa con Las Palmas de Gran Canaria

En total, Fiestas gasta en artistas internacionales poco más de 1,2 millones de euros, casi la mitad del esfuerzo económico que realiza la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, que contará el próximo fin de semana con estrellas como Marc Anthony u Ozuna, uno de los nombres más influyentes del panorama urbano actual. El elenco de Gran Canaria se completa con Ke Personajes, El Combo Dominicano, Grupo Bomba, Miriam Cruz, Olga Tañón, Luck Ra, Tony Tun Tun y La India.

Solo la contratación de Marc Anthony y Ke Personajes, que supone un desembolso de 1,4 millones, representa más dinero que todo el esfuerzo que realiza Santa Cruz de Tenerife en los cuatro artistas internacionales de su segundo Carnaval de Día de esta edición. Y, aun así, Las Palmas suma a la oferta del próximo sábado más de media docena de intérpretes más.

Frente al medio millón que cuesta Nicky Jam, el más caro de los que pisará el escenario de Santa Cruz, el caché de Pepe Benavente, que asciende a mil euros, es menor incluso que el de Nueva Línea, la orquesta de moda.

Plaza de La Candelaria

Los bailes de este Sábado de Piñata comenzarán al mediodía en la plaza de la Candelaria, para seguir con Nueva Línea (13:00 horas), Pepe Benavente (13:30), Morocho (14:00), Tonny TunTun (14:30), Maquinaria Band (16:00), Nueva Línea (18:00), Orquesta Saoco (19:00), Wamampy (20:45), Tropin (22:00), Dj Cambios (23:45), Orquesta Generasion (00:00), Sonora Olimpia (1:45), Orquesta Dinacord (3:30) y Dj Osorio (5:30).

Plaza del Príncipe

En la plaza del Príncipe, a las 12:00 horas, oferta musical de la Cadena Cope, para seguir a las 21:15 horas con Varadera 103, Orquesta Tenerife (23:30), Orquesta Maracaibo (1:45) y Banda Loca (4:00).

Escenario de la avenida Francisco La Roche

Francisco La Roche capitaliza la oferta internacional: Dj Wes (15:00), Leoni Torres (15:30), Anaé (17:00), Eddy Herrera (17:30), Pepe Benavente (19:00), Sebastián Yatra (19:30), Tay de León (21:00), Nicky Jam (21:30) y Dj Jonay, desde las 23:00 horas hasta las seis de la mañana