La comparsa Joroperos regresa este fin de semana al Carnaval de Niza veinte años después

La comparsa Joroperos volverá a participar en el Carnaval de Niza tras cerca de veinte años de ausencia, un regreso que supone la recuperación de la presencia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en esta destacada cita europea.

La coincidencia habitual de fechas entre ambos carnavales ha dificultado durante años el desplazamiento de comparsas tinerfeñas hasta la ciudad francesa, lo que explica que desde hace bastante tiempo ninguna formación del Archipiélago hubiera podido integrarse en su programación oficial.

Una expedición reducida pero representativa

La expedición estará integrada por 30 componentes, una representación reducida respecto a la formación habitual, pero diseñada para mantener la esencia coreográfica, la potencia rítmica y la estética que han caracterizado a Joroperos a lo largo de su trayectoria.

El grupo partirá este viernes a las 7:00 horas, iniciando un viaje que devolverá su espectáculo a las calles nizarras en un formato adaptado al espacio y a las características del evento.

Dos pasacalles en el programa oficial

El programa incluye dos pasacalles oficiales.

El primero se celebrará el sábado a las 20:00 horas, en horario nocturno, uno de los momentos más vistosos del carnaval mediterráneo, donde la iluminación y la escenografía urbana cobran especial protagonismo.

El segundo tendrá lugar el domingo a las 14:30 horas, ya en ambiente diurno, permitiendo mostrar con mayor detalle el trabajo de vestuario, maquillaje y sincronización que distingue a las comparsas canarias.

Una trayectoria de premios desde 1996

Ganadora del segundo de Interpretación y con doblete de terceros en Presentación y Ritmo y Armonía, 1996 supuso el inicio de una andadura de proyección más allá de Tenerife. En aquella edición, cuando lograron el segundo premio de Interpretación y viajaron a Lanzarote, Joroperos se ha convertido en uno de los embajadores más activos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en todo el mundo.

Ya en 1997 realizaron su primer desplazamiento al Carnaval de Niza, inicio de una relación que se repetiría en años posteriores.

En 1998 sumaron nuevos podios —segundo en Interpretación y Presentación, tercero en Ritmo y Armonía— acompañados de viajes a París y Lille.

Consolidación internacional en los años 2000

El cambio de milenio consolidó su liderazgo. 1999, primer premio de Interpretación y designación como figura cultural por el Ayuntamiento de Candelaria; entre 2000 y 2003 encadenaron primeros premios, accésits y reconocimientos del público, junto a desplazamientos a Alemania, Francia o FITUR en Madrid.

En 2004 cosecharon premio al mejor grupo en el Festival Internacional de La Rochelle.

Entre 2005 y 2007, Joroperos vivieron una etapa de fuerte presencia internacional gracias al Primer Premio de Batucadas Tensamba, que los llevó a actuar en ciudades como Londres, Ginebra, Basilea, Mazamet o Dax, donde también obtuvieron el galardón al mejor grupo del festival.

En 2006, además, recibieron las llaves de la ciudad francesa de Mazamet, un gesto simbólico del impacto cultural de la comparsa fuera del archipiélago.

Años de liderazgo y reconocimientos

Los años siguientes mantuvieron la misma línea de éxitos: 2009 y 2010 nuevos primeros premios de Interpretación y Ritmo y Armonía.

En 2011, pleno de galardones con primeros en Interpretación y Presentación y en 2012 sumaron premio a la Creatividad.

De 2014 a 2017, primeros premios que reforzó su papel como referente del Carnaval.

El año 2015 marcó un hito al convertirse en la primera comparsa en lograr tres primeros premios en un mismo concurso, además de recibir el Payaso de Plata concedido por la Afilarmónica Ni Fu-Ni Fá.

2018 fue un año histórico para la dirección. Esa edición la formación consiguió el triplete —Primeros premios de Interpretación, Presentación y Ritmo y Armonía— y su director, Fernando Hernández, recibió el Premio Orfeón La Paz, siendo reconocido como el director con más galardones en la historia del Carnaval santacrucero, con 67 premios.

Reconocimiento institucional y etapa reciente

La pandemia interrumpió la participación en 2021 y 2022, aunque la comparsa mantuvo su actividad cultural. Ese mismo 2021 recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de La Laguna.

2023, primeros premios de Interpretación y Ritmo y Armonía, además del Premio Tom Carby —otorgado por primera vez a un grupo que no era murga—.

En 2024 sumario un nuevo primer premio de Interpretación y presencia en eventos turísticos internacionales y en 2025: Primer premio de Ritmo y Armonía, junto a segundos en Interpretación y Presentación, un podium que completan ‘mojando’ esta edición en las tres modaliades.

Un regreso simbólico a Europa

La participación de Joroperos en dos pasacalles del Carnaval de Niza supone un retorno simbólico a uno de los escenarios que marcaron el inicio de su internacionalización y confirma el papel de la comparsa como embajadora cultural del Carnaval canario.

Con más de cincuenta años de historia, decenas de premios y actuaciones en buena parte de Europa, Joroperos es ejemplo de entrega y promoción del Carnaval todo el año.