Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeSucesos en TenerifeGarajes activo de lujoMultas de la Guardia CivilSubida tarifas AenaEntierro de la sardina
Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

Noticias relacionadas

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

