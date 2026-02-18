El Gobierno de Canarias reconoce a 'grandes' del Carnaval en siete islas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vivirá este domingo uno de sus actos más entrañables con la celebración del Carnaval Sénior de Canarias 2026, una cita que reunirá a miles de personas mayores en la Plaza de la Candelaria durante el Domingo de Piñata. La iniciativa, organizada por el Gobierno de Canarias en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, alcanza su tercera edición consolidándose como un espacio de reconocimiento y participación activa para quienes han sido protagonistas del desarrollo histórico de las carnestolendas en el Archipiélago.

El encuentro dará comienzo a las 17.30 horas con un programa festivo que combinará música, humor y tradición. Sobre el escenario actuarán Shaila Dúrcal y Pepe Benavente, dos nombres muy vinculados al público isleño, junto a Jhonny Maquinaria, la murga Las Incansables y la humorista Yanely Hernández. El espectáculo pretende convertir la plaza en un gran punto de encuentro intergeneracional donde la música popular y el recuerdo compartido del carnaval sirvan de hilo conductor.

Durante la presentación del evento, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó que la iniciativa se integra en el plan Maresía, orientado a promover el envejecimiento activo, la participación social y el bienestar integral de las personas mayores. La responsable autonómica destacó que más de un millar de participantes procedentes de todas las islas se desplazarán hasta la capital tinerfeña para disfrutar de una jornada lúdica pensada para reconocer su papel en la conservación de la tradición carnavalera.

El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, recordó que el Carnaval actual debe mucho a quienes mantuvieron viva la celebración en épocas difíciles, señalando que la persistencia de generaciones anteriores permitió que la fiesta siguiera celebrándose incluso cuando estaba limitada en otros lugares del país.

Premios Carnaval, te quiero

Uno de los momentos centrales de la jornada será la entrega de los premios Carnaval, te quiero, que distinguen a decanos y pioneros de cada isla por su contribución a la fiesta.

Lanzarote. Manuel Rodríguez Rodríguez. Es un personaje esencial en las fiestas de las mascaritas de Lanzarote y, en especial, en Arrecife, con más de 40 años de trayectoria en la isla y un gran espíritu carnavalero.

El Hierro. María Luisa Carballo Pérez. Modista, diseñadora y artesana de Valverde y defensora del carnaval desde hace décadas.

La Palma. Carmen María Acosta Lorenzo ‘Merry’. En reconocimiento a su excepcional trayectoria de más de 40 años en el fomento y desarrollo del Carnaval en La Palma.

Tenerife. Equipo de costura de la agrupación musical Chaxiraxi. Está compuesto por Francisca León Estrada (Paca), María Pérez Cabrera (Maruca) y Antonia Expósito (Toñi). Llevan décadas trabajando en los disfraces de la agrupación musical.

Gran Canaria. Ana María Rivero Rodríguez ‘Ani’. Fundadora del emblemático Bazar Ani y todo un referente en San Fernando por su vínculo y participación con las fiestas del carnaval.

La Gomera. Manuel Jacinto Herrera Melián. Director de la murga Los Decididos del Calvario. Siempre ha sido el Capitán de La Naviera del Carnaval de San Sebastián de la Gomera y es uno de los miembros de las autoridades del Entierro de la Sardina.

Fuerteventura. Pilar Suárez Sarabia. Diseñadora de vestuario de murgas y comparsas de la isla y vinculada especialmente con el carnaval de Puerto del Rosario.

Reconocimiento a la memoria colectiva

El Carnaval Sénior se presenta así como un acto de memoria colectiva y celebración, un reconocimiento público a quienes cosieron disfraces, fundaron agrupaciones, diseñaron fantasías o sostuvieron la tradición desde el anonimato. La cita pondrá el acento en el valor social del carnaval como herramienta de convivencia, identidad y participación, reafirmando el papel de las personas mayores como custodias de una de las manifestaciones culturales más representativas de Canarias.