En Directo
Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle
La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.
Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.
De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.
El Día
La Villa del Carnaval
El Coso reúne en La Orotava a más de medio centenar de grupos y convierte el casco histórico en un gran escenario festivo abierto a todas las edades
Humberto Gonar
El Carnaval de Santa Cruz presume de los disfraces más originales
La avenida de Anaga acogió el coso que durante tres horas mostró lo mejor de concursos y galas como si de un gran museo al aire libre se tratara
El Día
La avenida marítima acoge la apoteosis de música, ritmo y color del Coso
Las gradas instaladas para disfrutar del desfile tienen capacidad para unas 8.000 personas
Humberto Gonar
Isabella y Punto se lleva a Gran Canaria el título de Dragnaval, el espectáculo más transgresor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Isabella y punto se alzó con el título de reina de Dragnaval, que se va a Gran Canaria. Demii logra la segunda posición y en tercer lugar, Havana Rey.
Humberto Gonar
El año que Los Indianos también llegaron en cruceros al Carnaval de Santa Cruz de La Palma
Bajo el atrio del ayuntamiento, entre torrijas, Julián Cabrera Martín recuerda cuando en los Indianos que se habían el martes de Carnaval "éramos treinta o cuarenta"; para su satisfacción, "esto se ha desmadrado"
Humberto Gonar
Marcos y Mari Luz se casan en el Día del Amor Imposible en Los Indianos del Lunes de Carnaval en Santa Cruz de La Palma
El salón de plenos del ayuntamiento de la capital palmera se convirtió en la particular ONU de Canarias que reunió a los invitados llegados desde Tenerife, La Gomera y hasta Fuerteventura
Humberto Gonar
Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria
Una docena de inscritas participarán en la tercera edición de la gala de la transgresión
Miguel Ángel Autero
Las familias toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en el primer Carnaval de Día
Miles de carnavaleros salen a disfrutar de las carnestolendas en una jornada soleada en el epicentro de la fiesta de la capital chicharrera y en el entorno de los tres escenarios donde actuó medio centenar de artistas
Y. R.
Guía para no perderte ningún baile este lunes y miércoles de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife
Orquestas y artistas internacionales actuarán en los diferentes escenarios de la capital.
María Pisaca
Ambiente en el primer Carnaval de Día de Santa Cruz.
