La avenida de Anaga acoge este jueves la Sardina de la Inclusión

Más de 5.000 personas se prevé que participen este jueves en la Sardina de la Inclusión, una de las citas más significativas del programa festivo organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro de las actividades del carnaval. El acto se desarrollará entre 11:30 y 14:30 horas en la Avenida Francisco La Roche, donde colectivos sociales, centros educativos y entidades vinculadas a personas con capacidades diversas en una apuesta por la participación y la accesibilidad.

Un desfile adaptado y festivo

La concejala Charín González y el edil Javier Caraballero estarán presentes en esta celebración junto al responsable del proyecto, José Juan Cruz. La Sardina de la Inclusión busca integrar a personas con diversidad funcional o discapacidad en las fiestas, permitiéndoles participar en un desfile y cortejo fúnebre adaptado, con batucadas y ambiente festivo.