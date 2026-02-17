La Villa del Carnaval

El Coso Apoteosis del Carnaval villero volvió a demostrar su capacidad de convocatoria al reunir a cerca de 20.000 personas en una jornada marcada por el color, la música y la participación colectiva. La principal arteria que enlaza la Cruz del Teide con la Plaza de la Paz, en El Calvario, se transformó durante la tarde del martes 17 de febrero en un gran escenario al aire libre donde la fantasía y el ritmo avanzaron de la mano durante más de tres horas de desfile ininterrumpido.

Más de medio centenar de grupos procedentes de distintos puntos de la isla y del propio municipio dieron forma a un recorrido dinámico en el que destacaron las murgas Virgueritos, Trinkosos, Pizzicatos, Las Deslenguadas, Las Oxidadas, Los Tiralenguas o Los Ferrusquentos, junto a formaciones infantiles que garantizan el relevo generacional de la fiesta. A ellas se sumaron comparsas como Carabao Wayana, K’Nadum, Ritmo del Viento o Ritmo Batukeiro, además de diversas batucadas que imprimieron potencia sonora a un desfile seguido con entusiasmo por el público.

El alcalde y el concejal, en el desfile. / El Día

El coso contó también con la participación de la Rondalla Volcanes del Teide, varias fanfarrias del norte de la isla y grupos coreográficos que aportaron diversidad escénica. Cientos de espontáneos se integraron en el recorrido con disfraces temáticos, coches engalanados y carrozas que portaban a las reinas del carnaval, la adulta Bárbara Urimare Fajardo y la infantil Aroa Pacheco Cabrera, acompañadas por sus respectivas cortes. La comitiva estuvo encabezada por el alcalde, Francisco Linares, y el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco, quienes participaron ataviados con disfraces, reforzando el carácter cercano y participativo del carnaval.

Uno de los grupos que animaron el desfile. / El Día

Desde primeras horas del día el ambiente festivo ya era patente con la tradicional exposición y paseo de vehículos clásicos por el Valle de La Orotava, que atrajo a numerosos visitantes al entorno de la Plaza de la Constitución. La jornada culminó en ese mismo espacio con una verbena multitudinaria amenizada por la orquesta La Maquinaria, mientras el público joven prolongó la celebración en la Avenida de Canarias al ritmo de la carroza-discoteca móvil, una puesta por unir a todos los públicos.