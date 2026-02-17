El plato estrella que no puede faltar el Martes de Carnaval en Tenerife: el mejor aliado para sobrevivir a la fiesta

Hay platos típicos que se comen en determinados eventos o épocas, cada provincia cuanta con los paltos estrella que se elabora en sus fiestas más características y conocidas. Durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la papona se convierte en el producto estrella.

No se conoce exactamente su origen, pero hay quienes sostiene que era un producto característico de los puestos de feria de Málaga sobre los años 90. Sin embargo, lo que sí se sabe es que es la papona se ha llegado a las celebraciones más conocidas del país como las Fallas de Valencia y los Carnavales de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cómo se prepara una papona?

Su preparación es sencilla y rápida si la papa ya está horneada, que es lo que más tiempo requiere para su interior quede tierno. Una vez asada, la papa se abre para rellenarla de atún en aceite de lata, granos de millo dulce, aceitunas troceadas tacos de jamón cocido y queso rallado. Todos estos ingredientes, bien salpimentado y culminados con salsas como tomate frito, mayonesa o alioli (depende el gusto del cliente).

Suele prepararse encima de un trozo de papel de aluminio o en un plato de usar y tirar para que el cliente pueda comérselo lo más cómodo posible.

Dónde comer paponas en Carnaval

Este producto característico del street food se puede encontrar en diferentes puestos de comida por el centro y otros puntos de la capital tinerfeña. Además, este producto es perfecto para muchos carnavaleros que llega un momento de la noche que buscan reponer fuerzas, saciar el apetito, para poder continuar con la fiesta o directamente irse a dormir.

Sus vendedores lo ofrecen como un bocado necesario para los carnavaleros porque gracias a su nivel de almidón, absorbe los excesos de la ingesta de alcohol.