Isabella y Punto se lleva a Gran Canaria el título de Dragnaval, el espectáculo más transgresor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Isabella y punto se alzó con el título de reina de Dragnaval, que se va a Gran Canaria. Demii logra la segunda posición y en tercer lugar, Havana Rey.

«Nosotros hemos sido Triangals... que comience Dragnaval». Con estas palabras comenzó la tercera edición del espectáculo de la transgresión, el concurso travesti por excelencia del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Exhuberancia Carey repitió como maestra de ceremonias y este año se unió como presentadora Eva Harrington, concursante de la quinta temporada de Drag Race España y participante de la primera edición de Dragnaval en 2024.

En su arranque, Virgen, la ganadora de la pasada edición, abrió el espectáculo acompañada por bailarines de las comparsas Cariocas, Joroperos y Valleiros. Arrancó así una noche dedicada a la diversidad y al arte drag, como destacó la maestra de ceremonias.

El concurso puso en valor el arte travesti en todas sus formas: lipsyncs, coreografías, performance, comedia… Y, una vez más, el público, que abarrotó el recinto como quedó de manifiesto, fue testigo de la mejora en el talento de las participantes y de sus propuestas, tan artísticas como transgresoras.

Doce candidatas en seis duelos

Dragnaval mantuvo la misma mecánica de otros años. Doce candidatas se enfrentaron en seis duelos, cuyas finalistas se batieron en una segunda fase hasta llegar al gran lipsync final a tres, en el que Virgen pasó el testigo a la ganadora de 2026.

En esta edición, como novedad, se incorporó un preshow desde una hora antes del concurso con el DJ set de Triangals, que hizo las delicias del público más novelero y transgresor del Carnaval. Además, el espectáculo contó con Dolly Doll como azafata de ceremonias y con la actuación estrella de Dafne Mugler, compañera de Eva en la última edición de Drag Race España.

Primera fase

Los duelos de la primera fase comenzaron con el mano a mano entre Drag Hocklin y Havana Rey.

Drag Hocklin. / Arturo Jiménez

Drag Hocklin destacó por sus plataformas, su mensaje y sus splits a ritmo de David Guetta y Lady Gaga, con varios cambios de traje hasta ondear banderas LGTBI.

Havana Rey. / Arturo Jiménez

Havana Rey pivotó con una apuesta por la comedia, con ritmos latinos en una fantasía de tul dorado y naranja, coreografía y plumas amarillas con esencia carnavalera. Para sorpresa de propios y extraños, pasó Havana Rey a la siguiente fase.

El segundo duelo enfrentó a Zayra González y Dummy Porcelain en un pulso entre la acrobacia y la emoción, sin renunciar a darlo todo sobre el escenario.

Zayra González. / Arturo Jiménez

Zayra González presentó un tributo a Jennifer Lopez en look y performance, con body blanco de flecos brillantes que le permitió posar y ejecutar acrobacias, incluso subirse a la mesa del jurado y saltar ante la sorpresa del público.

Dummy Porcelain. / Arturo Jiménez

Dummy Porcelain jugó con la luz, el color y la oscuridad en su propuesta, lanzando un potente mensaje sobre Venezuela que enloqueció al público y acompañó con una coreografía brillante. Se impuso Dummy Porcelain.

A continuación llegó el duelo entre Demii y Joel Peraza.

Demii. / Arturo Jiménez

Con Demii irrumpió el burlesque en la gala, cada vez con menos capas, un cuidado manejo del abanico de plumas y hasta un baño de champán cuya espuma salpicó al jurado.

Joel Peraza. / Arturo Jiménez

Joel Peraza planteó una coreografía de heels con acrobacias y saltos a ritmo de Nancy Sinatra. Fue una propuesta arriesgada y de calidad, pero pasó a la siguiente fase Demii.

El cuarto enfrentamiento midió a Hary Vicious y Zhora Leon.

Hary Vicious. / Arturo Jiménez

Hary Vicious, llegada desde Barcelona, presentó un cabaret con ritmos canarios, desde Ráfaga hasta Juan Luis Guerra. Fue el Dragnaval del destape en esta fase, cada vez con menos ropa y con el público más animado.

Zhora Leon. / Arturo Jiménez

Zhora Leon propuso una performance en clave rural donde “de la vaca se aprovecha todo”, incluso la leche, en un recorrido que fue desde Beyoncé hasta un paseo por la granja. Pasó a la siguiente fase Hary Vicious.

En quinto lugar se celebró el duelo entre Karen Danger y Kiki Nobi Narie.

Karen Danger. / Arturo Jiménez

Karen Danger defendió un lipsync dedicado a lo latino con Selena, Celia Cruz y Gloria Estefan, incluyendo cambios de vestuario y una coreografía vertiginosa.

Kiki Nobi Narie. / Arturo Jiménez

Kiki Nobi Narie debutó con valentía en un escenario tan exigente como Dragnaval con una performance inspirada en la Kesha más sanguinaria y caníbal, logrando una gran ovación del público por su acting. Fue un estreno por todo lo alto y una noche inolvidable para Nobi Narie.

Cerraron la fase Isabella y Punto frente a Fionna Fairfax.

Isabella y Punto. / Arturo Jiménez

Isabella y Punto apostó por la comedia llegada desde Gran Canaria, con manos gigantes para “surcar” el escenario desde un taburete, enfundada en un traje de Superwoman con sus características botas blancas.

Fionna Fairfax. / Arturo Jiménez /

Se midió con Fionna Fairfax, que se atrevió a cantar en directo una versión acústica de Carita triste, de Ana Mena. Luego llegó el cambio de estilo en su propuesta, con una coreografía arriesgada de sabor eurovisivo al ritmo de Uh nana, de Daniela Blasco, sin perder un paso. Aun así, pasó a la siguiente fase Isabella y Punto.

Segunda fase

Tras una segunda fase llena de propuestas variadas, coreografías arriesgadas, cabaret, destape y comedia, alcanzaron la final Havana Rey, Demii e Isabella y Punto.

La actuación de Dafne Mugler y su elenco de bailarines fue un despliegue de ritmos urbanos, portes, flexibilidad y fuerza.

Virgen, ganadora de Dragnaval 2025, cantó en directo para todo el público antes de la actuación de la que ocuparía su lugar en el reinado del Dragnaval.

Recta final de Dragnaval

Para el lipsync final, la canción del sorteo fue “Candela” de Noelia. Ninguna de las finalistas dejó de bailar ni de ser una llamarada de ritmo, pero la ganadora gracias a los aplausos del público fue Isabella y punto, seguida de Demii con la segunda posición y cerrando el podio Havana Rey.

Una noche llena de espectáculo, reividicacion y talento. Santa Cruz de Tenerife ya tiene Reina Drag 2026.

Miembros del jurado

El jurado estuvo compuesto por profesionales y activistas destacados de Canarias, como Aquiles Martín Suárez, vicepresidente y coordinador de juventud de EQUIDADES, entidad que defiende los derechos trans y no binarios y que destaca el deporte como motor de salud e inclusión; Maika Karrer, directora de la Tienda y Academia Maquillaje Tenerife, especializada en maquillaje artístico, bodypainting y efectos especiales; David García del Castillo, cómico natural de Tenerife, reconocido por su activismo LGTBIQ+ y la defensa de Canarias frente al colonialismo; Virginia Aparicio, empresaria y productora de eventos en Canarias, responsable de espectáculos como LOCO BONGO; y Pupi Poisson, reconocida dragqueen, que aportó un toque creativo y de visibilidad al jurado.

Todo ello se desarrolló bajo la supervisión de Toñi Pineda, que ejerció por tercer año consecutivo como secretaria del jurado, coordinando la deliberación.