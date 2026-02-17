Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: horario, recorrido y calles cerradas al tráfico

El Entierro de la Sardina es uno de los momentos más esperados del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y marca el ecuador de las celebraciones. Este tradicional acto tendrá lugar este miércoles, 17 de febrero de 2026, a partir de las 22:00 horas. Como de costumbre, se prevé que esta festividad cuente con la participación masiva de los tinerfeños y visitantes.

El punto de partida de este peculiar cortejo será la calle Juan Pablo II, desde donde la comitiva recorrerá las principales calles del centro de Santa Cruz. El itinerario habitual incluirá la plaza de Weyler, las calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás y La Marina, hasta culminar en la plaza de España. Cerca de esta plaza, en la avenida Marítima, se llevará a cabo la esperada quema de la sardina, un acto simbólico que pone fin a la celebración y da paso a la reflexión.

Actuaciones musicales

El Entierro de la Sardina será una fiesta llena de música y jolgorio. La celebración contará con la participación de los cantantes Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria, quienes pondrán ritmo a la jornada, ha informado este Martes de Carnaval el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Además, en el escenario de la plaza del Príncipe, las actuaciones de la Maquinaria Band y la Orquesta Saoco amenizarán la noche desde las 23:00 horas hasta las 03:00 horas, garantizando el ambiente festivo hasta altas horas de la madrugada.

Calles cerradas al tráfico y restricciones para aparcar

Como cada año, la celebración del Entierro de la Sardina ocasionará modificaciones en el tráfico y restricciones de estacionamiento. Desde las 18:00 horas, se prohíbe aparcar en diversas calles cercanas al recorrido, como la calle Juan Pablo II (entre la calle Benavides y la plaza Weyler), Méndez Núñez (desde Weyler hasta El Pilar) y la calle Pilar en toda su extensión.

En cuanto a los cortes de tráfico, la Policía Local procederá a bloquear el paso de vehículos a partir de las 20:30 horas en las primeras calles del recorrido, afectando las calles Juan Pablo II (desde Álvarez de Lugo y Pérez de Rozas), Jesús y María con Rambla Pulido. Desde las 21:30 horas, se cortará la circulación en la confluencia de las calles 25 de Julio con Pérez de Rozas y Robayna, así como en Méndez Núñez y El Pilar.

Entierro de la Sardina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 / Andrés Gutiérrez

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha señalado que todas estas modificaciones en el tráfico serán debidamente señalizadas. Se insta a los ciudadanos a respetar las indicaciones y a tener en cuenta las recomendaciones de los agentes de la Policía Local. A las personas que dispongan de garajes en la zona afectada y cuenten con la autorización pertinente, se les permitirá el acceso bajo condiciones de seguridad.