La avenida marítima acoge la apoteosis de música, ritmo y color del Coso

Santa Cruz tiene todo listo para reencontrarse hoy con uno de los actos más emblemáticos del Carnaval. El Coso Apoteosis vuelve tras la suspensión del año pasado, la primera en la historia, por el fallecimiento de un joven tras una reyerta y el mal tiempo.

El recinto de la avenida marítima tiene este año una capacidad para 7.800 personas: 6.500 sillas gratuitas más 1.300 plazas en las gradas. La cantidad de asistentes, sin embargo, será mucho mayor para seguir este desfile multicolor que congrega a la totalidad de las formaciones festivas (comparsas, rondallas, murgas, agrupaciones musicales y coreográficas), además de las reinas, grupos de disfraces y carrozas y coches engalanados.

Televisión Canaria retransmitirá en directo el espectáculo que más turistas concentra de cuantos se celebran en las carnestolendas chicharreras. Muchos de ellos vendrán de los tres cruceros que estarán atracados en el puerto: el Marella Explorer 2, el Spirit of Discovery y La Belle Des Oceans, con una capacidad total para más de 3.500 personas. Además, las previsiones apuntan a la llegada de más de 250 guaguas turísticas procedentes del norte y el sur.

La agenda de este martes de Carnaval, día festivo en muchos municipios de la Isla, arranca en Santa Cruz (11:00 horas) con las actuaciones en la plaza del Príncipe de la NiFú NiFá y la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos. A las 16:00 horas llegará el Coso Apoteosis, que supondrá alteraciones en el tráfico del centro de la ciudad. Se cerrarán la calle Fomento –entre la rotonda de la Ermita de Regla y Tres de Mayo, de 10:00 y 22:00 horas; y la calle Víctor Zurita Soler –desde la rotonda Tres de Mayo a la calle Fomento, de 10:00 y 22:00 horas.

Las líneas del transporte público se refuerzan. Las guaguas de Titsa han puesto en marcha un dispositivo especial con motivo del Carnaval a través del cual reforzará casi una decena de líneas urbanas del municipio, que ya operan desde el pasado día 13 y que continuarán hasta el próximo sábado, día 21. Las líneas 906, 908, 934 y 936 realizarán sus rutas con horario de jornada laborable.

El tranvía también ha puesto en marcha un dispositivo especial en la Línea 1, con el objetivo de facilitar los desplazamientos. Durante el Coso de hoy, la última parada será la del Teatro Guimerá.

Respecto a los taxis, las paradas más próximas al carnavalódromo se ubicarán en las calles Víctor Zurita, carril derecho, sentido salida; San Sebastián, zona de estacionamientos entre el IES Bernabé Rodríguez y hasta calle Bravo Murillo; Miraflores, en el desembarco de esa vía en la calle Galcerán; calle de El Pilar, entre Callao de Lima y San Clemente; y Valentín Sanz, entre Ángel Guimerá y Miraflores.

No será el único Coso Apoteosis de hoy en Tenerife. La Orotava también celebra suyo a las 17:00 horas. Partirá desde la Cruz del Teide y recorrerá las calles Salazar, San Francisco, Carrera Escultor Estévez, Calvario hasta la Plaza de la Paz. Participarán más de medio centenar de grupos procedentes de distintos puntos de la Isla. n