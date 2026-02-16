Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

En Santa Cruz de Tenerife ya es Carnaval. El pasado 16 de enero arrancó la edición de este 2026 dedicada a Ritmos Latinos con una gala inaugural tan ágil como productiva. Ahora se sucederán otras cuatro semanas de actos entre concursos, elecciones a Reina y sobre todo fiesta en la calle.

Hay novedades respecto a otros años en el apartado de las murgas. Las infantiles se quedan en dos fases mientras que las adultas pasan a cuatro, aunque la gran novedad será la celebración de su gran final en sábado.

La Cabalgata, que marca el inicio del Carnaval multitudinario tendrá lugar el 13 febrero, con lo que antes de que llegue marzo, el Carnaval en la capital de la Isla ya se habrá despedido con los actos de Piñata.

Estos son todos los actos previstos para este Carnaval, así como su localización y horario.

Programa del Carnaval 2026

Viernes 16 de enero 2026

21:30 horas en la Plaza de España

Gala inaugural del Carnaval 2026 y presentación y sorteo de candidatas a reina

Viernes 23 y sábado 24 de enero 2026

18:30 horas, Recinto Ferial

Primera y segunda fase murgas infantiles

Domingo 25 de enero 2026

17:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de agrupaciones coreográficas

Del lunes 26 al jueves 29 de enero 2026

20:30 horas, Recinto Ferial

De primera a cuarta fase de murgas adultas

Sábado 31 de enero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Gran final de murgas

Domingo 1 de febrero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de agrupaciones musicales

Lunes 2 de febrero 2026

18:30 horas, Recinto Ferial

Gala de elección de la Reina Infantil

Miércoles 4 de febrero 2026

17:30 horas, Recinto Ferial

Gala de Elección de la reina de los mayores

Viernes 6 de febrero 2026

20:30 horas, teatro del colegio Santa Catalina de Siena

Canción de la Risa

Sábado 7 de febrero 2026

20:00 horas, Recinto Ferial

Domingo 8 de febrero 2026

11:00 horas, Recinto Ferial

Concurso de disfraces

17:00 horas, Auditorio de Tenerife

Certamen de Rondallas

Martes 10 de febrero 2026

20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero

Concierto de presentación de Los Fregolinos

Miércoles 11 de febrero 2026

21:30 horas, Recinto Ferial

Gala de Elección de la Reina del Carnaval

Jueves 12 de febrero 2026

20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero

Festival de presentación de La Zarzuela

Viernes 13 de febrero 2026

19:30 horas, centro de Santa Cruz.

Cabalgata anunciadora. Partiendo desde la plaza de la República Dominicana y recorriendo la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la avenida Francisco La Roche.

19:30 horas, Puente Galcerán

Concurso de carrozas y coches engalanados

Sábado 14 de febrero 2026

21:00, Avenida La Constitución

Certamen de Ritmo y Armonía de Comparsas Manolo Monzón

Bailes de Carnaval

Domingo 15 de febrero 2026

Primer Carnaval de Día 2026

11:00 horas, Plaza del Príncipe

Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos

Lunes 16 de febrero 2026

20:00 horas, Plaza de La Candelaria

Gala Dragnaval

Bailes de Carnaval

Martes 17 de febrero 2026

11:00 horas, Plaza del Príncipe

Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos

16:00 horas, avenidas Francisco La Roche y Marítima

Coso Apoteosis del Carnaval

Miércoles 18 de febrero 2026

22:00 horas, centro de Santa Cruz

Entierro de la Sardina. Partiendo desde la calle Juan Pablo II, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la plaza de España. Quema de la Sardina en la avenida Marítima.

Jueves 19 de febrero 2026

11:00 horas, Avenida Francisco La Roche

Sardina de la Inclusión.

20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero

Festival de Rondallas

Viernes 20 de febrero 2026

18:00 horas, Parque García Sanabria

Coso Infantil. Partiendo del Parque García Sanabria y recorriendo las calles del Pilar, Villalba Hervás y La Marina.

Bailes de Carnaval

Sábado 21 de febrero 2026

Segundo Carnaval de Día

Domingo 22 de febrero 2026

11:00 horas, Plaza del Príncipe