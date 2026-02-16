Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria

El Lunes de Carnaval vuelve a convertirse en uno de los tres días grandes de la fiesta en la calle con una programación que combinará espectáculo, diversidad y música.

Entre las citas principales, la tercera edición de Dragnaval, presentada por la transformista Exhuberancia Carey, que abrirá la noche a las 22:00 horas al concurso en el que participarán doce aspirantes. El certamen será retransmitido por primera vez en directo a través de Tenerife +, ampliando su alcance y proyección.

Tras la gala, el escenario de la plaza de La Candelaria recibirá al cantante dominicano Manny Cruz, que pondrá a bailar al público con sus conocidos merengues, antes de ceder el testigo a Chichi Peralta, uno de los grandes referentes de la música caribeña. La Dorada Band completará la programación musical en este espacio.

Las murgas adultas, en la Plaza del Príncipe

La actividad se extenderá también a la plaza del Príncipe, donde actuarán murgas adultas desde las 18:00 horas y, posteriormente, orquestas y DJ animarán la madrugada hasta las 06:00 horas. Paralelamente, la avenida Francisco La Roche acogerá exhibiciones de agrupaciones coreográficas antes de dar paso a sesiones de DJ dentro del espacio La Mueve, configurando una noche pensada para el disfrute continuo del público carnavalero.