Humor y espectáculo en la gala drag de la fiesta de La Orotava

El Carnaval de La Orotava vivió la noche del sábado una de sus veladas más vistosas con la celebración de la gala drag queen y del humor, un espectáculo que combinó ironía, arte escénico y una puesta en escena inspirada en el séptimo arte.

La cita arrancó con una obertura cinematográfica en la que participaron el ballet Back to Dance, el Dúo Élite, drag Vulcano y Cristofer Benítez –conocido por su paso por Got Talent España, donde fue finalista–, además de sus reconocimientos deportivos como subcampeón nacional en 2022 y campeón de Canarias de gimnasia rítmica en 2024.

Presentada por Yanely Hernández y dirigida por Jesús Hernández, la gala avanzó con ritmo ágil y tono festivo, conquistando al público congregado en la Plaza del Quinto Centenario, convertida por unas horas en un gran plató al aire libre. Sobre el escenario brillaron Armek, Orgásmica, Elektra, La Tacones, Vulcano y drag Nilo, quienes desplegaron creatividad, humor y las caracterizaciones en números donde destacaron los tacones imposibles, el maquillaje artístico, los efectos visuales y una cuidada interpretación.

Cada actuación fue concebida como una pequeña producción independiente, con sus propios códigos narrativos y estéticos, logrando un espectáculo concebido para divertir, sorprender y compartir con el público el espíritu libre y participativo del carnaval. Más allá de la competición, la noche se vivió como una celebración colectiva del talento, donde cada artista se convirtió simbólicamente en protagonista de su propia película.

Noticias relacionadas

El programa festivo villero continúa con nuevas citas en la calle, entre ellas la gala de elección de la reina infantil, la muestra y paseo de coches antiguos, el coso apoteosis, el tradicional duelo de Crispín y la jornada de Piñata, que pondrán el broche final a unas carnestolendas marcadas por la participación ciudadana y la imaginación.