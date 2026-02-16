Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

Noticias relacionadas

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

Humberto Gonar Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria Una docena de inscritas participarán en la tercera edición de la gala de la transgresión

Miguel Ángel Autero Las familias toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en el primer Carnaval de Día Miles de carnavaleros salen a disfrutar de las carnestolendas en una jornada soleada en el epicentro de la fiesta de la capital chicharrera y en el entorno de los tres escenarios donde actuó medio centenar de artistas

María Pisaca Ambiente en el primer Carnaval de Día de Santa Cruz. María Pisaca

Humberto Gonar Los Carneros de Tigaday: la estampida que mantiene vivo el corazón del Carnaval de El Hierro Ser vecino del barrio de Tigaday o del municipio herreño de La Frontera es uno de los requisitos para, cumplida la mayoría de edad, salir entre los Carneros de Tigaday. Un incentivo para quien alcanza los 18 años y es aceptado para participar en la estampida, como la de este domingo de Carnaval y que se repetirá mañana. Leer más

Humberto Gonar Los Indianitos, la versión más pura de Los Indianos que se celebra en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma La Alameda de la capital palmera acoge por segundo año consecutivo la versión infantil del acto central del Lunes de Carnaval en Canarias. Leer más

Efe El Carnaval de Santa Cruz deja 123 atenciones: intoxicaciones, agresiones y un caso de violencia machista Un total de 18 menores de edad fueron asistidos, de los cuales 14 presentaban intoxicación etílica, según datos del dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Leer más

Pedro Mengibar Manual del carnavalero (3) ¿Se acuerdan de Javi el Rabieta? ¿que vino por mi Cantina a traerme un ejemplar del manual del buen murguero y otro manual del buen jurado? Pues anoche apareció de nuevo y me dejó otro. Leer más

Humberto Gonar ‘Año carioca’: la comparsa de Valleseco también gana en la calle Una sensacional Tropicana se hizo con el segundo de Ritmo y Armonía; se volvió a echar de menos a Bahía Bahitiare en el podium. Leer más