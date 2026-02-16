En Directo
Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle
La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.
Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.
De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.
Humberto Gonar
Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria
Una docena de inscritas participarán en la tercera edición de la gala de la transgresión
Miguel Ángel Autero
Las familias toman las calles de Santa Cruz de Tenerife en el primer Carnaval de Día
Miles de carnavaleros salen a disfrutar de las carnestolendas en una jornada soleada en el epicentro de la fiesta de la capital chicharrera y en el entorno de los tres escenarios donde actuó medio centenar de artistas
Y. R.
Guía para no perderte ningún baile este lunes y miércoles de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife
Orquestas y artistas internacionales actuarán en los diferentes escenarios de la capital.
María Pisaca
Ambiente en el primer Carnaval de Día de Santa Cruz.
Humberto Gonar
Los Carneros de Tigaday: la estampida que mantiene vivo el corazón del Carnaval de El Hierro
Ser vecino del barrio de Tigaday o del municipio herreño de La Frontera es uno de los requisitos para, cumplida la mayoría de edad, salir entre los Carneros de Tigaday. Un incentivo para quien alcanza los 18 años y es aceptado para participar en la estampida, como la de este domingo de Carnaval y que se repetirá mañana.
Humberto Gonar
Los Indianitos, la versión más pura de Los Indianos que se celebra en el Carnaval de Santa Cruz de La Palma
La Alameda de la capital palmera acoge por segundo año consecutivo la versión infantil del acto central del Lunes de Carnaval en Canarias.
Efe
El Carnaval de Santa Cruz deja 123 atenciones: intoxicaciones, agresiones y un caso de violencia machista
Un total de 18 menores de edad fueron asistidos, de los cuales 14 presentaban intoxicación etílica, según datos del dispositivo de seguridad y emergencias del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Pedro Mengibar
Manual del carnavalero (3)
¿Se acuerdan de Javi el Rabieta? ¿que vino por mi Cantina a traerme un ejemplar del manual del buen murguero y otro manual del buen jurado? Pues anoche apareció de nuevo y me dejó otro.
Humberto Gonar
‘Año carioca’: la comparsa de Valleseco también gana en la calle
Una sensacional Tropicana se hizo con el segundo de Ritmo y Armonía; se volvió a echar de menos a Bahía Bahitiare en el podium.
Humberto Gonar
Lo que el Carnaval ha unido... la boda de Johnny y Michelle
«Nos unió el Carnaval y decidimos que también marcara nuestra fecha más importante». El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, presidió la boda de estos ‘carnavaleros practicantes’ horas antes de que saliera la Cabalgata
