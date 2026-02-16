Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa Carnaval de TenerifeIndianosPresos canarios
Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta

Teiderife

Teiderife

Andrés Gutiérrez

M. Plasencia

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

  Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet
  Santa Cruz suspende el Coso por luto y mal tiempo

Marcos y Mari Luz se casan en el Día del Amor Imposible en Los Indianos del Lunes de Carnaval en Santa Cruz de La Palma

Marcos y Mari Luz se casan en el Día del Amor Imposible en Los Indianos del Lunes de Carnaval en Santa Cruz de La Palma

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria

Lunes de Carnaval con Dragnaval y Manny Cruz en la plaza de La Candelaria

La Lecherita

La Lecherita

La candidata de Fran Yanes gana en la gala de Los Realejos

Humor y espectáculo en la gala drag de la fiesta de La Orotava

Los Carneros de Tigaday: la estampida que mantiene vivo el corazón del Carnaval de El Hierro

Los Carneros de Tigaday: la estampida que mantiene vivo el corazón del Carnaval de El Hierro
