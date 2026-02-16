La candidata de Fran Yanes gana en la gala de Los Realejos
En el festival infantil, Valentina Aguilar se hizo con el cetro de la cantera con una creación de Yaiza Trujillo y Raúl Hernández
El Carnaval de Los Realejos ya tiene nueva reina. La candidata Gisela Fariña González se alzó con el cetro de Reina del Carnaval 2026 con la fantasía El susurro del poder encantado, diseñada por Fran Yanes, en representación de Ferretería y Tienda Hípica Ernesto Villar y Beiren Obras y Servicios.
La gala se celebró la noche del viernes en la Plaza de San Agustín. El jurado otorgó los puestos de damas de honor a Evelyn Dóniz Siverio, con la fantasía Enamórate, y a Andrea Lorenzo Perera, con Domina Fulgoris, completando así el cuadro de honor de la velada.
La gala, dirigida por la compañía Habemus Teatro y conducida por Luz Martín y Daniel Montesdeoca, combinó espectáculo y participación carnavalera con actuaciones musicales, comparsas, murgas y artistas invitados que reforzaron el carácter dinámico de la celebración.
El relevo festivo continuó al día siguiente con la elección de la Reina Infantil del Carnaval 2026, título que recayó en Valentina Aguilar León gracias a la fantasía Guardiana de los mares, obra de Yaiza Trujillo y Raúl Hernández. La pequeña soberana tomó el testigo de Nyah Heredia García en una gala igualmente llena de color, garantizando así la continuidad generacional de una fiesta que mantiene viva la ilusión y la identidad carnavalera del municipio.
