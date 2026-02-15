El Carnaval de Santa Cruz deja 123 atenciones: intoxicaciones, agresiones y un caso de violencia machista

La noche del sábado de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife se saldó con 123 personas asistidas por el dispositivo de seguridad y emergencias, según informó el Ayuntamiento capitalino. El 55% de las atenciones estuvieron relacionadas con consumo excesivo de alcohol, convirtiéndose un año más en la principal causa de intervención sanitaria.

Del total de asistidos, 105 eran adultos y 18 menores de edad, con un balance de 66 hombres y 57 mujeres. Trece personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios para someterse a pruebas diagnósticas o recibir atención especializada.

Intoxicaciones, traumatismos y agresiones

Las intoxicaciones etílicas fueron el motivo más habitual de atención.

Les siguieron los traumatismos, con 27 casos, y cinco asistencias por agresiones. Además, se registraron 21 atenciones por enfermedad común.

Actuaciones policiales y actas tramitadas

La Policía Local intervino en varias reyertas, tramitando tres actas por estos hechos.

Se añadieron 23 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, dos por infracciones de las ordenanzas municipales y una por portar un arma blanca.

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional realizaron numerosas acciones de apoyo a los equipos sanitarios para evacuar a personas que necesitaban traslado o ayuda.

Atención a menores y puntos de prevención

El recurso específico para menores, gestionado por Cruz Roja Española junto a la unidad adscrita a la Fiscalía del Menor, intervino con 16 adolescentes, aunque finalmente la cifra total de menores asistidos ascendió a 18, de los cuales 14 presentaban intoxicación etílica.

En el Puesto de Atención Avanzada (PAA) de la plaza de España, gestionado por Protección Civil de Santa Cruz, se atendió a 58 personas. El dispositivo contó nuevamente con el apoyo de la agrupación de Protección Civil de Güímar.

Punto Violeta y Punto Arcoíris

El Punto Violeta ubicado en la plaza de España atendió a dos personas que solicitaron asesoramiento. No se registraron casos de agresión sexual ni violencia de género en este espacio.

En el Punto Violeta del Hospital del Carnaval, en cambio, se intervino con una mujer víctima de violencia machista. El equipo realizó además 20 acciones de sensibilización destinadas al personal técnico y voluntario del dispositivo.

Por su parte, el Punto Arcoíris, especializado en atención ante posibles situaciones de LGBTIAfobia, realizó 28 asesoramientos en materia sexual y ocho acciones informativas sobre el servicio.