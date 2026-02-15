Carnaval 2026
Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios
La final de murgas será el sábado 31 de enero y la Gala de Elección de la Reina, el miércoles 11 de febrero
Dos días después la fiesta salta a la calle con la Cabalgata
En Santa Cruz de Tenerife ya es Carnaval. El pasado 16 de enero arrancó la edición de este 2026 dedicada a Ritmos Latinos con una gala inaugural tan ágil como productiva. Ahora se sucederán otras cuatro semanas de actos entre concursos, elecciones a Reina y sobre todo fiesta en la calle.
Hay novedades respecto a otros años en el apartado de las murgas. Las infantiles se quedan en dos fases mientras que las adultas pasan a cuatro, aunque la gran novedad será la celebración de su gran final en sábado.
La Cabalgata, que marca el inicio del Carnaval multitudinario tendrá lugar el 13 febrero, con lo que antes de que llegue marzo, el Carnaval en la capital de la Isla ya se habrá despedido con los actos de Piñata.
Estos son todos los actos previstos para este Carnaval, así como su localización y horario.
Programa del Carnaval 2026
Viernes 16 de enero 2026
21:30 horas en la Plaza de España
- Gala inaugural del Carnaval 2026 y presentación y sorteo de candidatas a reina
Viernes 23 y sábado 24 de enero 2026
18:30 horas, Recinto Ferial
- Primera y segunda fase murgas infantiles
Domingo 25 de enero 2026
17:00 horas, Recinto Ferial
- Concurso de agrupaciones coreográficas
Del lunes 26 al jueves 29 de enero 2026
20:30 horas, Recinto Ferial
- De primera a cuarta fase de murgas adultas
Sábado 31 de enero 2026
20:00 horas, Recinto Ferial
- Gran final de murgas
Domingo 1 de febrero 2026
20:00 horas, Recinto Ferial
- Concurso de agrupaciones musicales
Lunes 2 de febrero 2026
18:30 horas, Recinto Ferial
- Gala de elección de la Reina Infantil
Miércoles 4 de febrero 2026
17:30 horas, Recinto Ferial
- Gala de Elección de la reina de los mayores
Viernes 6 de febrero 2026
20:30 horas, teatro del colegio Santa Catalina de Siena
- Canción de la Risa
Sábado 7 de febrero 2026
20:00 horas, Recinto Ferial
Domingo 8 de febrero 2026
11:00 horas, Recinto Ferial
- Concurso de disfraces
17:00 horas, Auditorio de Tenerife
Certamen de Rondallas
Martes 10 de febrero 2026
20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero
- Concierto de presentación de Los Fregolinos
Miércoles 11 de febrero 2026
21:30 horas, Recinto Ferial
- Gala de Elección de la Reina del Carnaval
Jueves 12 de febrero 2026
20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero
- Festival de presentación de La Zarzuela
Viernes 13 de febrero 2026
19:30 horas, centro de Santa Cruz.
- Cabalgata anunciadora. Partiendo desde la plaza de la República Dominicana y recorriendo la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza Weyler, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la avenida Francisco La Roche.
19:30 horas, Puente Galcerán
- Concurso de carrozas y coches engalanados
Sábado 14 de febrero 2026
21:00, Avenida La Constitución
- Certamen de Ritmo y Armonía de Comparsas Manolo Monzón
- Bailes de Carnaval
Domingo 15 de febrero 2026
- Primer Carnaval de Día 2026
11:00 horas, Plaza del Príncipe
- Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos
Lunes 16 de febrero 2026
20:00 horas, Plaza de La Candelaria
- Gala Dragnaval
- Bailes de Carnaval
Martes 17 de febrero 2026
11:00 horas, Plaza del Príncipe
- Concierto de la Afilarmónica Ni Fu - Ni Fa y Los Fregolinos
16:00 horas, avenidas Francisco La Roche y Marítima
- Coso Apoteosis del Carnaval
Miércoles 18 de febrero 2026
22:00 horas, centro de Santa Cruz
- Entierro de la Sardina. Partiendo desde la calle Juan Pablo II, Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, La Marina y finalizando en la plaza de España. Quema de la Sardina en la avenida Marítima.
Jueves 19 de febrero 2026
11:00 horas, Avenida Francisco La Roche
- Sardina de la Inclusión.
20:30 horas, Círculo de Amistad XII de Enero
- Festival de Rondallas
Viernes 20 de febrero 2026
18:00 horas, Parque García Sanabria
- Coso Infantil. Partiendo del Parque García Sanabria y recorriendo las calles del Pilar, Villalba Hervás y La Marina.
- Bailes de Carnaval
Sábado 21 de febrero 2026
- Segundo Carnaval de Día
Domingo 22 de febrero 2026
11:00 horas, Plaza del Príncipe
- Ni Fú-Ni Fá y La Zarzuela.
