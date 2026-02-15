Guía para no perderte ningún baile este lunes y miércoles de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya está en la calle y esta semana se vivirán algunas de las jornadas más esperadas por las mascaritas.

El Lunes de Carnaval sigue siendo, para muchos, el "día fuerte" de las fiestas y el miércoles, con el Entierro de la Sardina, las viudas no dudarán en salir a la calle para mover las caderas también entre semana.

Por eso, no queremos que te pierdas ninguno de los bailes previstos para estas jornadas, por lo que te dejamos una guía con los escenarios y artistas que habrá en cada uno de ellos. ¡Apunta!

Lunes de Carnaval

Plaza de la Candelaria

Dragnaval (21:00 - 01:00 horas)

Manny Cruz (01:00 - 02:30 horas)

Chichi Peralta (02:30 - 04:00 horas)

Dorada Band (04:00 - 06:00 horas)

Plaza del Príncipe

Dj Fabrizio Salgado (23:30 - 00:00 horas)

Orquesta Dinacord (00:00 - 02:00 horas)

Iván Cacú y su orquesta (02:00 - 04:00 horas)

Malibú Band (04:00 - 06:00 horas)

Francisco La Roche

La Mueve (00:00 - 06:00 horas)

Miércoles (Entierro de la Sardina)

Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria actuarán durante el recorrido del Entierro de la Sardina.

Pepe Benavente y El Morocho, en una edición anterior del Entierro de la Sardina. / María Pisaca

Plaza del Príncipe