Primer Carnaval de Día, de la plaza del Príncipe a La Candelaria

Santa Cruz de Tenerife vive este domingo su primer Carnaval de día. Desde el mediodía miles de personas se congregarán en las calles de la ciudad para disfrutar de la primera gran cita diurna de las carnestolendas, en la que más de medio centenar de artistas harán disfrutar al público presente con la programación prevista, que incluye a artistas y grupos del carnaval por igual.

La ciudad se llenará de familias disfrazadas desde muy temprano con unos escenarios que llevarán el ritmo de los más carnavaleros.

A partir de las 12:00 horas comenzará la programación con Neo Pinto en el escenario Dormitorum de la Plaza de la Candelaria, para seguir durante toda la jornada con Morocho infantil, Dorada Band, Sabrosa, Orquesta Columbia y Guaracha, que cerrará la velada a las 22:00 horas.

En la Plaza del Príncipe la programación arrancará a las 11:00 horas con la actuación de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, para dar paso posteriormente a Los Fregolinos.

Concluidas las actuaciones de los grupos del carnaval llegará el turno, a las 13:30 horas de David Pérez, que dará paso, por este orden, a Macacos Sound Machine, Moise González y Son Iyá, Orquesta Tejina, y Malibú Band, que cerrará la programación a las 22:00 horas.

Programación de la Ser

En Francisco La Roche tendrá lugar las actuaciones de los artistas de la Cadena Ser de 14:00 horas a 20:00 horas. Los locutores y presentadores Tony Aguilar y Ramsés López, serán los encargados de ir dando paso a los artistas, comenzando con Sofía Reyes, y siguiendo con Bejo, Daniela Blasco, Zzoilo, Pikete, Chema Rivas, Ariann, Crhis Noa, Mandy Hdz & Jumey, Neizan y la compañía MM Danza. Tras la finalización de las actuaciones será el turno del DJ Jaco/J Ramos & Friends, encargado de poner el broche de oro de la jornada hasta las 23:00 horas.