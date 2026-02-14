El Hospital del Carnaval atiende a 68 personas en la primera noche: casi la mitad por consumo de alcohol
Un total de 16 menores fueron atendidos en el Hospital del Carnaval, de los cuales 12 presentaron intoxicación etílica, según datos del dispositivo específico gestionado por Cruz Roja
EFE
El Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife atendió a 68 personas durante la primera gran noche de fiesta, un 48,5% de ellas por intoxicación etílica, según informó este viernes el Ayuntamiento capitalino.
A estas cifras se suman las ocho atenciones registradas previamente durante la Cabalgata Anunciadora.
Adultos, menores y derivaciones sanitarias
Del total de asistidos, 52 eran adultos y 16 menores, con un balance de 40 varones y 28 mujeres.
Los equipos sanitarios derivaron a 17 personas a centros hospitalarios para pruebas complementarias o atención especializada.
Además del alcohol, se contabilizaron:
- 3 atenciones por consumo de estupefacientes
- 3 por agresiones
- 21 intervenciones por traumatismos y caídas
Menores: 12 intoxicaciones etílicas
El dispositivo específico para jóvenes, gestionado por Cruz Roja en coordinación con la unidad de Policía Local adscrita a la Fiscalía de Menores, registró 16 menores, nueve de ellos varones.
De este grupo, 12 fueron atendidos por intoxicación etílica.
25 actas tramitadas por la Policía Local
Durante la noche se levantaron 25 actas por distintos motivos:
- 14 por tenencia o consumo de drogas
- 4 por participación en reyertas
- 3 por incumplir ordenanzas municipales
- 1 por actividad fuera del horario permitido
- 1 por insultos a agentes
- 2 por portar armas prohibidas (navajas)
Protección Civil y Puntos Violetas
El Puesto de Atención Avanzada en la plaza de España, gestionado por Protección Civil, atendió a 20 personas.
Las patrullas a pie cubrieron el Cuadrilátero con apoyo de voluntariado de Güímar. En el Punto Violeta de la plaza de España se atendió a nueve personas, cuatro para información general y un grupo de cinco mujeres: tres denunciaron agresiones machistas, aparentemente por el mismo individuo, y fueron derivadas a la Policía Nacional.
Por su parte, el Punto Arcoíris realizó 25 asesoramientos en materia sexual, ofreció información a ocho usuarios y gestionó un caso externo a los carnavales, derivado a un recurso especializado.
