El Hospital del Carnaval atiende a 68 personas en la primera noche: casi la mitad por consumo de alcohol

El Hospital del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife atendió a 68 personas durante la primera gran noche de fiesta, un 48,5% de ellas por intoxicación etílica, según informó este viernes el Ayuntamiento capitalino.

A estas cifras se suman las ocho atenciones registradas previamente durante la Cabalgata Anunciadora.

Adultos, menores y derivaciones sanitarias

Del total de asistidos, 52 eran adultos y 16 menores, con un balance de 40 varones y 28 mujeres.

Los equipos sanitarios derivaron a 17 personas a centros hospitalarios para pruebas complementarias o atención especializada.

Además del alcohol, se contabilizaron:

3 atenciones por consumo de estupefacientes

3 por agresiones

21 intervenciones por traumatismos y caídas

Menores: 12 intoxicaciones etílicas

El dispositivo específico para jóvenes, gestionado por Cruz Roja en coordinación con la unidad de Policía Local adscrita a la Fiscalía de Menores, registró 16 menores, nueve de ellos varones.

De este grupo, 12 fueron atendidos por intoxicación etílica.

25 actas tramitadas por la Policía Local

Durante la noche se levantaron 25 actas por distintos motivos:

14 por tenencia o consumo de drogas

4 por participación en reyertas

3 por incumplir ordenanzas municipales

1 por actividad fuera del horario permitido

1 por insultos a agentes

2 por portar armas prohibidas (navajas)

Protección Civil y Puntos Violetas

El Puesto de Atención Avanzada en la plaza de España, gestionado por Protección Civil, atendió a 20 personas.

Las patrullas a pie cubrieron el Cuadrilátero con apoyo de voluntariado de Güímar. En el Punto Violeta de la plaza de España se atendió a nueve personas, cuatro para información general y un grupo de cinco mujeres: tres denunciaron agresiones machistas, aparentemente por el mismo individuo, y fueron derivadas a la Policía Nacional.

Por su parte, el Punto Arcoíris realizó 25 asesoramientos en materia sexual, ofreció información a ocho usuarios y gestionó un caso externo a los carnavales, derivado a un recurso especializado.