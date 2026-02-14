De cuadra a museo de Los Carneros

La tradición ya tiene casa. El nuevo Centro de Interpretación dedicado a Los Carneros y localizado en el barrio de Tigaday, en el municipio herreño de Frontera, abre sus puertas convertido en un espacio de memoria, conocimiento y transmisión cultural que busca asegurar la pervivencia de una de las manifestaciones más singulares del acervo festivo local. Concebido como un lugar de encuentro entre pasado y presente, el recinto ofrece al visitante una mirada profunda a una celebración que ha sabido mantenerse viva gracias al compromiso colectivo de generaciones.

El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno Canario, Miguel Ángel Clavijo, recuerda que todo el expediente para impulsar y proteger a Los Carneros se inició en 2018, coincidiendo con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). El siguiente reto fue precisamente este centro de interpretación que estará operativo todo el año, fuera de la etapa del Carnaval. Clavijo considera vital la implicación del alcalde, Pablo Rodríguez, así como de la asociación de Los Carneros y tanto los vecinos del pueblo como los visitantes que acuden cada domingo y martes de Carnaval a disfrutar de actos como la estampida.

El centro de interpretación se localiza junto a la Casa del Miedo, donde tiene la sede la asociación Los Carneros. Cuando Benito Padrón, después de la guerra civil española, rescató la tradición que continuó su hijo Ramón hasta su fallecimiento el pasado año, Los Carneros han tenido se sede en la finca de a familia Padrón. En su orígenes, una cuadra donde estaban los animales y que en los últimos dos años, con la compra del suelo del Ayuntamiento de Frontera, se habilitó la Casa del Miedo y ahora, el centro de interpretación, precisamente en las vísperas del Domingo de Carnaval, cuando Los Carneros salen por primera vez por Tigaday, desde las cinco de la tarde.

La nueva sala se habilitó junto a la Casa del Miedo, de la familia Padrón. / E. D.

El centro propone un recorrido expositivo que combina investigación histórica, elementos etnográficos y recursos audiovisuales para explicar el origen de esta tradición, su evolución y su significado dentro de la comunidad. Desde los primeros testimonios documentados hasta su configuración actual, la muestra detalla cómo esta práctica festiva ha ido adaptándose a los tiempos sin perder su esencia simbólica ni su fuerte arraigo popular.

Uno de los aspectos más destacados es la exposición de indumentarias, pieles, utensilios y piezas originales empleadas en la celebración. El espacio incorpora además un archivo visual con fotografías históricas, grabaciones y testimonios de protagonistas que han formado parte activa de la tradición. Estas voces aportan un relato humano que contextualiza la celebración no solo como espectáculo, sino como una vivencia comunitaria cargada de significado, donde se entrelazan identidad, territorio y pertenencia. La narración oral, convertida ahora en patrimonio documentado, permite preservar matices que de otro modo podrían perderse con el paso del tiempo.

Valor pedagógico

La dimensión pedagógica constituye otro de los pilares del centro. A través de recursos interactivos y contenidos didácticos, se busca acercar la tradición a escolares y nuevos públicos, facilitando la comprensión de sus símbolos, movimientos y códigos culturales. Talleres, visitas guiadas y actividades formativas están pensados para fomentar la participación y garantizar que el conocimiento no quede estático, sino que continúe transmitiéndose de manera dinámica.

Asimismo, el proyecto pretende funcionar como punto de referencia para investigadores, colectivos culturales y visitantes interesados en el patrimonio inmaterial, generando un espacio de estudio y reflexión sobre la conservación de las tradiciones populares en el contexto contemporáneo. La iniciativa subraya la necesidad de documentar estas prácticas sin despojarlas de su carácter vivo, respetando su naturaleza comunitaria y su dimensión festiva.

El objetivo es que el centro refuerce la investigación, impulsar la divulgación y garantizar que la tradición de Los Carneros continúe transmitiéndose a las futuras generaciones como una expresión viva de identidad colectiva.