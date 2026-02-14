Bárbara Urimare, reina de película de Alfonso Baute para La Orotava

El municipio de La Orotava ya tiene soberana para su Carnaval 2026, una edición inspirada en el universo del séptimo arte que coronó a Bárbara Urimare Fajardo Porras como reina de unas fiestas definidas por la espectacularidad escénica y el orgullo de la tradición villera. La joven, de 27 años, conquistó al jurado con la fantasía “Diosa de la Noche”, diseño de Alfonso Baute Páez, en representación de Ferretería La Luz, una propuesta cargada de elegancia, brillo y teatralidad que evocó la estética de las grandes producciones cinematográficas.

El acto de coronación contó con la presencia del alcalde, Francisco Linares, acompañado por el concejal de Fiestas, Alexis Pacheco, y por la reina saliente, Mónica Mesa, quienes entregaron banda y cetro a la nueva soberana en una gala que destacó por su dinamismo y cuidada puesta en escena.

El cuadro de honor lo completaron Ananda Martín Díaz, primera dama con la alegoría “Solaravia”, de Fran Yanes, y Claudia Dóniz Dóniz, segunda dama con “Fire Opal (Fairopal)”, de Sergio y Octavio Hernández Hernández, en un desfile de cinco candidatas que puso en evidencia el alto nivel creativo del certamen.

Actuación de Los Pizzicatos. / E. D.

Dirigida por David Hernández y presentada por Elvis Sanfiel, la gala se desarrolló con ritmo ágil desde su apertura hasta el veredicto final, rozando la medianoche. La obertura, concebida como un homenaje al cine, fusionó coreografías, proyecciones y música en directo con la participación de Alma Show, la comparsa Carabao Guayana y Wt Revolucion Dance, logrando una narrativa visual que conectó fantasía carnavalera y lenguaje cinematográfico. A lo largo de la velada se sucedieron también las actuaciones de agrupaciones locales, como rondallas, murgas y fanfarrias, que aportaron humor, identidad y tradición al espectáculo, junto a artistas invitados y formaciones musicales que reforzaron el carácter participativo de la noche. Entre ellas destacó la presencia del grupo La Década Prodigiosa, cuya actuación despertó la nostalgia y animó al público con conocidos éxitos. El Carnaval villero continúa ahora con un amplio programa de actividades que traslada la fiesta a la calle.

Tras la elección, la programación continúa trasladando la fiesta al espacio público, con actividades culturales, encuentros gastronómicos, galas temáticas y citas tradicionales que consolidan el carnaval como una manifestación colectiva. La Plaza de la Constitución se convierte estos días en epicentro de la convivencia festiva, acogiendo actos dirigidos tanto a familias como a los grupos carnavaleros.

Miembros de la comparsa Los Villeros, en la gala. / E. D.

El Carnaval toma la calle

El calendario culminará con los eventos más esperados, entre ellos el Coso Apoteosis, donde el colorido de las agrupaciones recorrerá las calles históricas, y la simbólica quema de Crispín, acto que marca el cierre de las carnestolendas. Con todo ello, la Villa vuelve a demostrar que su carnaval no solo es espectáculo, sino también memoria, participación y continuidad cultural, una fiesta que se reinventa sin perder la esencia que la ha mantenido viva generación tras generación.