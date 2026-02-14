Artistas confirmados para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, dedicado a los ritmos latinos, llega este fin de semana a la calle, el momento más esperado por muchos y en el que las mascaritas tendrán largos días y noches para disfrutar de la buena música.

Poco a poco, el Ayuntamiento ha ido dando a conocer a esos grupos y cantantes internacionales que pondrán voz en el Carnaval de Día y las noches de baile y que harán sonar temas míticos de estas fiestas, pero también los éxitos del momento que, quién sabe si algún día se convertirán en símbolos de las carnestolendas.

Pero, de lo que estamos seguros, es que no vamos a poder parar de bailar.

Cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / E. D.

Artistas internacionales

Cada año, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está marcado por la buena música, tanto de artistas locales como internacionales que actúan en la gala de la reina, los carnavales de día o durante las noches de baile.

Para este 2026, el primer artista anunciado fue: Los 4 de Cuba.

El grupo cubano actuó en la gala de la Reina, pero también en el carnaval en la calle el primer viernes tras la cabalgata anunciadora, donde pondrán a bailar a miles de personas al ritmo de cubatón, salsa y timba cubana, estilos que predominan en sus canciones.

Los 4 de Cuba no solo tendrán protagonismo durante sus actuaciones, sino en toda la fiesta, ya que son los autores de la canción oficial del Carnaval. Famosos por hacer versiones de temas históricos, en esta ocasión han adaptado el clásico 'Baila en la calle', uno de los himnos de las carnestolendas que no falta en ninguna edición.

Referentes de la música cubana

'Tú de qué vas', 'Aléjate de mí' o 'Ya te olvidé' son algunos de los grandes éxitos de esta formación surgida en 2009, que se ha convertido en todo un referente en el ámbito de la música cubana.

En los últimos años, el grupo liderado por Jorge Junior ha tenido a la isla como un punto fijo de sus giras por España, actuando en la capital tinerfeña en 2023 y 2024.

Por el momento, habrá que esperar para saber qué otros artistas internacionales actúan este año en el Carnaval chicharrero.

Manny Manuel

'El Rey de Corazones', Manny Manuel también actuó este miércoles en la Gala de elección de la Reina del Carnaval. El cantante, de origen puertorriqueño-estadounidense, es uno de los grandes representantes del merengue y, como tal, sus canciones no dejan de sonar en ninguna fiesta de Carnaval.

Su gran proyección llegó en 1994, precisamente con su álbum 'Rey de Corazones', que llevó por varios países. Temas como 'Si una vez', 'Y sé que vas a llorar' o 'Pero qué necesidad' son conocidos por el gran público y se han convertido en grandes éxitos.

Eddy Herrera

Eddy Herrera. / .

'Pégame tu vicio', 'Tú eres ajena' o 'A dormir juntitos' volverán a sonar en los Carnavales chicharreros, pero esta vez en la voz de su cantante original, Eddy Herrera. El dominicano vuelve a Tenerife tras actuar el pasado verano en el Cook Music Fest, y lo hará el próximo 21 de febrero, en el Carnaval de Día del sábado de piñata.

El merenguero, que fue una de las grandes voces del conjunto musical liderado por Wilfrido Vargas en la década de los 80 y cuenta con una carrera en solitario de más de 30 años, ha sido galardonado con varios premios, entre los que se encuentra un Grammy Latino.

Sebastián Yatra

El colombiano Sebastián Yatra, quien también actuó en Santa Cruz de Tenerife el pasado verano, vuelve para sumarse al cartel del Carnaval de Día del 21 de febrero.

'Tacones rojos', 'Robarte un beso' o 'Traicionera' son algunos de los temas que le han llevado al éxito internacional y que podremos bailar en estas fiestas.

Nicky Jam

Nicky Jam será el encargado de cerrar el Carnaval de Día el próximo 21 de febrero, la jornada más multitudinaria y esperada del Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife. El estadounidense, icono del reguetón y la música urbana, actuará en la recta final de un día que volverá a convertir la capital tinerfeña en un gran escenario al aire libre, en el que sonarán temas como 'El amante' o 'Travesuras'.

Leoni Torres

El cubano Leoni Torres vuelve a Tenerife después de que su concierto previsto para la pasada Navidad en la capital quedara suspendido por mal tiempo.

El cantante, compositor y productor musical fue miembro de la mítica orquesta La Charanga Habanera y, desde 2007 actúa en solitario. 'Es tu mirada', 'Me quedo contigo', 'Veneno' o 'Idilio' son algunos de los temas que podrán sonar el sábado 21 en el Carnaval de Día.

Manny Cruz

El dominicano Manny Cruz pondrá a bailar a las mascaritas el Lunes de Carnaval, justo después del Dragnaval. El merenguero tuvo una breve presentación el pasado verano en Tenerife, cuando Olga Tañón lo invitó a cantar con ella una canción en el Cook Music Fest y fue el artista destacado en la presentación del cartel del Carnaval en noviembre. Ahora, vuelve a la isla con sus temas para presentarse en solitario ante los carnavaleros.

Chichi Peralta

Y justo tras Manny Cruz llegará al escenario de la Plaza Candelaria Chichi Peralta. El músico y compositor dominicano fusiona ritmos tropicales con otros estilos, creando un estilo propio que le caracteriza. 'Procura', 'Amor narcótico' o 'Ella tiene' son algunos de los éxitos que lo han convertido en un referente de la música latina.