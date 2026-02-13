Polémica con el uso de IA en actos del Carnaval: Alfonso Bravo firma el trabajo audiovisual mostrado en la Gala de la Reina

El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende y apoya la creatividad de los artistas locales, con los que colabora de forma habitual en los múltiples actos que desarrolla a lo largo de todo el año en el municipio. Prueba de ello son las proyecciones que acompañaron tanto la obertura de la Gala de Elección de la Reina del Carnaval como el resto del evento, y que se pudieron ver en las pantallas del Recinto Ferial. Este trabajo audiovisual lleva la firma del reconocido creador canario Alfonso Bravo, quien desarrolló un proyecto específico para ser mostrado en la Gala.

En palabras del fotógrafo y diseñador gráfico “este proyecto parte de un proceso fotográfico real y consciente del espacio. Cada localización ha sido fotografiada específicamente con la intención de construir una base visual sólida”.

Bravo detalla que “a partir de este material original, se ha desarrollado un proceso de intervención y expansión visual en postproducción, donde se han incorporado nuevos elementos mediante composición digital en programas de edición fotográfica, respetando la coherencia estética y narrativa de las imágenes originales”.

Uso de IA

En lo que respecta al uso de la inteligencia artificial en este proyecto audiovisual, explica el creador canario que “ha sido utilizada como una herramienta de desarrollo creativo, permitiendo generar las primeras bases de animación a partir del material previamente creado y dirigido. Estas animaciones no surgen de forma autónoma, sino que están guiadas por una intención visual clara, definida desde la fotografía, la dirección artística y el trabajo de composición previo”.

Bravo añade que “el resultado es una obra híbrida que combina fotografía, composición digital y animación asistida por inteligencia artificial, donde la tecnología actúa como un medio al servicio de la visión del artista. La IA no sustituye el proceso creativo, sino que amplía sus posibilidades, permitiendo transformar espacios reales en narrativas visuales dinámicas, manteniendo siempre el control estético y conceptual desde el origen hasta el resultado final”. “Esta forma de trabajar refleja una nueva forma de producción visual contemporánea”, concluye.

El Ayuntamiento de Santa Cruz y Fiestas lamentan el comunicado emitido por la Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (Aicav) en el que se evidencia el desconocimiento por parte de la asociación del trabajo realizado por Alfonso Bravo para el Carnaval de Santa Cruz, sin ni siquiera dirigirse antes a Fiestas para conocer los pormenores de esta creación que firma uno de los artistas locales más reconocidos en el ámbito audiovisual.