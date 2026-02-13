La murga Guachipanduzy, la que más tiempo tocó la trompeta en concurso
El 20 de febrero recoge el premio Óscar Hernández, de nueva creación por Mamel’s
La Asociación Músico Cultural Mamel’s ha concedido el Premio Óscar Celso Hernández Hernández a la murga infantil Guachipanduzy, reconociendo a la formación que mayor tiempo total hizo sonar el tradicional pito de murga o kazoo durante su participación en las fases del concurso infantil del Carnaval.
El jurado evaluó el cómputo global de uso del instrumento, así como su elaboración artesanal y originalidad, subrayando el compromiso del grupo con la preservación de uno de los sonidos más característicos de la fiesta. Este reconocimiento pone en valor la continuidad de las señas de identidad murguera entre las nuevas generaciones y el esfuerzo por mantener viva la esencia musical del Carnaval.
La entrega del galardón tendrá lugar el viernes 20 de febrero en Calle La Noria, dentro del Encuentro de Murgas Infantiles, una jornada festiva dedicada a la convivencia, la creatividad y la promoción de la cultura carnavalera en Santa Cruz.
