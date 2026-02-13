Gala Dragnaval 2026: horario, dónde verla, lugar del evento…
El evento contará con 12 participantes
El acto más transgresor del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está a la vuelta de la esquina. El Dragnaval 2026 se celebrará en pocos días, un evento que contará con 12 participantes.
Esta gala es una de las más nuevas de las fiestas carnavaleras, pero, sin embargo, cada año cobra más adeptos, algo que se podrá notar un poco más en esta edición al ser retransmitida en directo.
Tanto si eres un fiel seguidor de este evento como si lo que deseas es conocer un poco más sobre los actos del Carnaval, te dejamos toda la información necesaria para que no te pierdas ni un detalle de la que probablemente será la gala más divertida y transgresora de las fiestas.
Participantes
Como hemos comentado, serán 12 las drags que participen en la gala de este año y lo harán en el siguiente orden:
- Hocklin
- Havana Rey
- Zayra González
- Dummy Porcelain
- Demii
- Joel Peraza
- Hary Vicious
- Zhora León
- Karen Danger
- Kiki Nobi Narie
- Isabella y Punto
- Fiona Fairfax
Día, hora y lugar de celebración
La gala Dragnaval tendrá lugar el próximo Lunes del Carnaval en el escenario de la Plaza de España.
A partir de las 21:00 horas habrá un pre show, mientras que la gala comenzará a las 22:00 horas.
El acto será presentado por Exhuberancia Carey y contará con la participación de Virgen, ganadora de la edición anterior, Eva Harrington y Dafne Mugler.
Retransmisión
Por primera vez, Dragnaval será retransmitida en directo por Tenerife +.
