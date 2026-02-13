La diseñadora Zara Díaz gana en la gala de la reina del Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz coronó la de este jueves 12 de febrero a su nueva soberana en una gala que presumió de la fuerza del Carnaval Internacional. Marta del Carmen Febles Méndez fue proclamada Reina Adulta del Carnaval 2026, conquistando al público con la fantasía Ritmo de la Noche, diseñada por Zara Díaz Mendoza y patrocinada por IMESAPI y AQUALIA.

Zara Díaz Mendoza, presidenta y fundadora de la comparsa chicharrera Bahía Bahitiare, no participó este año en la gala de Santa Cruz para darlo todo en el Puerto.

Junto a la soberana, completaron la corte de honor dos candidatas que también brillaron con luz propia. Gara Gómez González desfiló con la fantasía Soberana de la Grandeza Dorada, diseño de Fran Yanes, una creación marcada por la riqueza ornamental y la elegancia de sus volúmenes. Por su parte, Miriam Hernández Carballo, con I Love You Puerto de la Cruz, de Juan Sousa Da Cruz y en representación de Loro Parque, apostó por un diseño de marcado carácter identitario que rindió homenaje a la ciudad y a su tradición carnavalera. Las tres propuestas ofrecieron un conjunto equilibrado en el que se combinaron espectacularidad, creatividad y sentimiento festivo.

Elección de la Gran Dama

Tras el apartado dedicado a la Reina Adulta, la emoción continuó con la proclamación de María de la Paz Real Hernández como Gran Dama del Carnaval 2026, una categoría especialmente querida por el público. La galardonada deslumbró con la fantasía Alma y Pasión, diseñada por Yaiza Trujillo y Raúl Hernández. Representando a Administración de Loterías El Chiquillo, Asociación de Vecinos Amigos del Valle, Cafetería Zumería Mango y Cofradía de Aguas, recibió el reconocimiento entre una cálida ovación que subrayó su carisma y presencia escénica.

La corte de honor de la Gran Dama estuvo integrada por Concepción Luis González, quien presentó El Secreto de la Vida, diseño de José Martín y Antonio García, caracterizado por su refinamiento y delicadeza formal, y María Josefa Barreto Castro, con Oro Puro, de Zara Díaz Mendoza, una fantasía luminosa que apostó por la riqueza cromática y la sobriedad elegante. Sus desfiles reforzaron el valor de esta categoría como un homenaje a quienes han vivido el Carnaval de Tenerife durante décadas y continúan participando activamente en él.

Más allá de los nombramientos, la gala fue concebida como un espectáculo integral en el que la música, la danza y la escenografía desempeñaron un papel fundamental. El grupo de percusión Baraberé aportó fuerza rítmica con En busca de la piedra del Sol, mientras que la comparsa Carabao Wayana desplegó una propuesta coreográfica de gran formato que llenó el escenario de dinamismo. A ello se sumaron la precisión escénica de Wild Dance y la actuación de la Orquesta Swing Latino, encargada de interpretar la canción oficial del Carnaval, generando un ambiente festivo continuo.

María de la Paz Real Hernández, Gran Dama del Carnaval 2026. / E. D.

El cierre llegó con la actuación del cantante tinerfeño Neo Pinto, que puso al público en pie con un repertorio que fusionó pop latino, ritmos urbanos y baladas, ofreciendo un broche contemporáneo a una noche marcada por la tradición. La combinación de todos estos elementos convirtió la gala en una experiencia escénica completa, donde cada número contribuyó a reforzar la narrativa cultural planteada desde el inicio.

El alcalde, Leopoldo Afonso, destacó durante el acto que el Carnaval «es una de las grandes señas de identidad del municipio y un motor cultural y económico fundamental», mientras que el concejal de Fiestas, Luis Javier González, subrayó el esfuerzo colectivo que permite que cada edición crezca en participación y calidad artística. La dirección artística, a cargo de Sergio López e Itahisa García, apostó por una propuesta visual coherente con la temática mexicana, logrando un equilibrio entre espectáculo contemporáneo y tradición festiva.

Con esta gala, Puerto de la Cruz reafirma su condición de ciudad carnavalera por excelencia, capaz de unir generaciones, culturas y estilos en una celebración que trasciende lo meramente festivo para convertirse en un símbolo de identidad compartida. La coronación de la Reina y la Gran Dama marca así el inicio de unos días en los que la ciudad volverá a latir al compás de la música, el color y la participación colectiva, esencia misma de su Carnaval Internacional.

Resta aún la celebración de otros actos previos a Mascarita, Ponte Tacón, que se desarrollará el viernes de la próxima semana, una cita esperada en el Puerto.