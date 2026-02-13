Carnaval de Las Palmas 2026
Directo: Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Trece candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en una cita que puede seguirse en directo por televisión en Radio Televisión Canaria y ELDÍA.ES a partir de las 21.00
Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria celebra este viernes 13, a partir de las 21:00 horas, la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El acto se retransmite por Televisión Canaria y también en directo por El Día a través de LA PROVINCIA. Trece candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval en una cala conducida por Dani Calero, Catha González y Nayra Santana.
En Directo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet