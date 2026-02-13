Directo: Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Las Palmas de Gran Canaria celebra este viernes 13, a partir de las 21:00 horas, la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El acto se retransmite por Televisión Canaria y también en directo por El Día a través de LA PROVINCIA. Trece candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval en una cala conducida por Dani Calero, Catha González y Nayra Santana.

