Carnaval de Las Palmas 2026

Directo: Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Trece candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en una cita que puede seguirse en directo por televisión en Radio Televisión Canaria y ELDÍA.ES a partir de las 21.00

Directo TV: Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / El Día

Soraya Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria celebra este viernes 13, a partir de las 21:00 horas, la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El acto se retransmite por Televisión Canaria y también en directo por El Día a través de LA PROVINCIA. Trece candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval en una cala conducida por Dani Calero, Catha González y Nayra Santana.

En Directo
