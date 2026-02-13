Sillas preparadas para vivir la apertura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la Cabalgata Anunciadora abre diez días sin tregua de diversión
El desfile parte hoy a las 19:30 horas y dará paso, de madrugada, al Reggae Festival con figuras internacionales del género musical
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 toma definitivamente la calle este viernes, 13 de febrero, con la celebración de la Cabalgata Anunciadora, el acto que marca el inicio de los días grandes de la fiesta y que dará paso a un intenso programa de actividades que se prolongará hasta el próximo 22 de febrero. Desde casi las 8:00 de la mañana las sillas comenzaban a hacerse visibles por la calle Ramón y Cajal.
El desfile arrancará a las 19:30 horas desde la plaza de la República Dominicana y recorrerá el trazado habitual por la avenida de la Asunción, Ramón y Cajal, Galcerán, plaza de Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, hasta concluir en la avenida Francisco La Roche. La Afilarmónica Ni Fú Ni Fá encabezará la comitiva, seguida por las agrupaciones infantiles y la reina del Carnaval, Carla Castro, junto a las soberanas infantil y de los mayores con sus respectivas damas de honor.
A lo largo del recorrido participarán murgas, comparsas, agrupaciones musicales y coreográficas, además de carrozas, coches engalanados y cientos de mascaritas que, como cada año, se suman espontáneamente al primer gran acto del Carnaval en la calle. El dispositivo incluirá una zona reservada para personas con movilidad reducida en la confluencia de Méndez Núñez y Pi y Margall, así como un tramo sin sonido —entre Numancia y El Pilar— pensado para personas con Trastorno del Espectro Autista.
Carnaval Reggae Festival
La jornada inaugural no terminará con la Cabalgata. A partir de las 23:00 horas, el escenario Francisco La Roche acogerá la novena edición del Carnaval Reggae Festival, una cita ya consolidada dentro del programa oficial y considerada una de las grandes convocatorias del reggae en Europa durante el invierno. Bajo el concepto «Atlantic Vibes», el festival propone un viaje musical que conecta Jamaica, Europa y Canarias, reivindicando el carácter mestizo del reggae y su vínculo natural con las culturas atlánticas. El evento, de entrada gratuita y abierto a todos los públicos, se prolongará hasta las 02:30 horas.
El cartel estará encabezado por Skarra Mucci y Manudigital, referentes del reggae contemporáneo que presentan en Tenerife su gira conjunta. Conocido como el Dancehall President, Mucci se une a uno de los productores más influyentes de la escena europea en un espectáculo que fusiona reggae, dub y dancehall con una potente base digital.
Desde Sevilla llegará Cool Up Family, liderado por Tenor Mario junto a Sherlock Horns, con un directo que combina voz, producción propia y sección de metales, mientras que la representación canaria estará protagonizada por Ruts & La Isla Music, artista tinerfeña de trayectoria internacional que fusiona reggae con raíces latinas y neo soul. Completa el cartel Warrior E, selector y singjay local que abrirá la noche con una cuidada selección de clásicos jamaicanos.
Tradición y diversidad en el arranque festivo
Con esta doble propuesta —la Cabalgata como símbolo del Carnaval tradicional y el festival como ventana a las músicas globales— Santa Cruz refuerza su identidad como una fiesta abierta, diversa y en constante evolución. La ciudad se convierte así en punto de encuentro entre cultura popular, participación ciudadana y proyección internacional, dando comienzo a unos días en los que la calle vuelve a ser el gran escenario del Carnaval.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apunta que «con la Cabalgata sacamos el Carnaval a la calle, al que invitamos a toda a la ciudadanía a disfrutar hasta el próximo 22 de febrero, y hacerlo con responsabilidad y civismo». El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, detalló que «como cada año, comenzaremos con las carrozas, para seguir con el desfile inaugural». n
