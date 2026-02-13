Artistas visuales denuncian el uso de inteligencia artificial en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Islas Canarias de Artes Visuales (AICAV) ha expresado su preocupación por la incorporación de inteligencia artificial generativa en contenidos creativos vinculados al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, especialmente en la Gala de Elección de la Reina.

Según expone el colectivo, los vídeos proyectados durante la gala —tanto el promocional de apertura como los audiovisuales de acompañamiento de cada candidata— habrían sido generados mediante sistemas de inteligencia artificial en lugar de encargarse a artistas visuales profesionales. La asociación señala que este hecho no es aislado y recuerda que recientemente se han recogido declaraciones públicas en las que se reconoce el uso de IA para la creación de música destinada a sintonías, cabeceras y contenidos promocionales del Carnaval.

Desde AICAV consideran que estas decisiones, aunque se presenten como innovaciones tecnológicas o soluciones prácticas, consolidan un modelo que sustituye progresivamente el trabajo creativo profesional por sistemas automatizados, con impacto directo en el empleo cultural. El colectivo subraya que el sector artístico se caracteriza por una fragilidad contractual y precariedad estructural, por lo que cada encargo que deja de realizarse a profesionales supone, a su juicio, un debilitamiento del tejido creativo local.

La asociación recuerda además que el Ministerio de Cultura publicó en febrero de 2024 la Guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito cultural, en la que se recomienda priorizar la contratación de personas creadoras frente al uso de IA generativa, así como garantizar la transparencia y el respeto a la normativa de propiedad intelectual.

En este contexto, AICAV sostiene que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, como manifestación cultural de identidad colectiva y referente internacional, debería convertirse en ejemplo de buenas prácticas, fortaleciendo la contratación de artistas del territorio. Por ello, solicita que se revise esta línea de actuación de cara a futuras ediciones y se abra un proceso de diálogo con el sector.

Noticias relacionadas

El colectivo concluye que el Ayuntamiento, como institución pública organizadora, no solo gestiona un evento festivo, sino que también configura políticas culturales, por lo que considera esencial que estas decisiones contribuyan a proteger el empleo artístico y reforzar el ecosistema creativo canario.