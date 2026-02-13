Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: artistas y horarios para el primer fin de semana de bailes en la calle
Los diferentes escenarios de la capital contarán con diferentes actuaciones
Santa Cruz de Tenerife
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 llega este viernes a la calle, el momento más esperado de las mascaritas.
Durante todo el fin de semana, los diferentes escenarios de la capital contarán con artistas locales e internacionales que invitarán a bailar a todos los carnavaleros.
Por ello, si no quieres perderte la actuación de tu orquesta o cantante favorito, te dejamos toda la información para que sepas los horarios de cada artista.
Viernes 13
Plaza de la Candelaria
- Los 4 (00:00 a 01:30 horas)
- Orquesta La Sabrosa (01:30-03:30 horas)
- Tropin (03:00-05:00 horas)
Plaza del Príncipe
- Morocho y Latin Brothers (00:00 - 02:00 horas)
- Orquesta Gomeray (02:15-04:15 horas)
- Dj Víctor (04:15-05:00)
Francisco La Roche
- Carnaval Reggae (23:00-02:30 horas)
- Dj Ubay y Friends (02:30-05:00 horas)
Sábado 14
Plaza de la Candelaria
- Orquesta Maquinaria (23:30 a 01:30 horas)
- Orquesta Acapulco (01:30-03:45 horas)
- Orquesta Revelación (03:45-06:00 horas)
Plaza del Príncipe
- Maracaibo (23:30 - 01:30 horas)
- Iván Cacú y su orquesta (01:45 - 03:45 horas)
- Latin Sound (04:00-06:00)
Francisco La Roche
- Ray Castellano (00:00-06:00 horas)
Domingo 15 (Carnaval de Día)
Plaza de la Candelaria
- Neo Pinto (12:00 - 13:00 horas)
- Morocho Infantil (13:30 - 15:30 horas)
- Dorada Band (15:30 - 17:30 horas)
- Sabrosa (17:30 - 19:30 horas)
- Orquestas Columbia (19:30 - 20:30 horas)
- Orquesta Guaracha (20:30 - 22:00 horas)
Plaza del Príncipe
- David Pérez (13:30 - 15:00 horas)
- Macaco's Sound Machine (15:00 - 16:30 horas)
- Moise González y Son Iyá (16:30 - 18:30 horas)
- Orquesta Tejina (18:30 - 20:00 horas)
- Malibú Band (20:00 - 22:00 horas)
Francisco La Roche
- Cadena Ser (14:00 - 20:00 horas)
- Jaco/JRamos & Friends (20:00 - 23:00 horas)
