Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeCarla Castro, nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de TenerifeReyerta con lesiones de arma blancaConcesión del agua Puerto de la CruzNuevo single de QuevedoCD Tenerife - Racing de Ferrol
instagramlinkedin

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: artistas y horarios para el primer fin de semana de bailes en la calle

Los diferentes escenarios de la capital contarán con diferentes actuaciones

Carnaval de día, en una edición anterior.

Carnaval de día, en una edición anterior.

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 llega este viernes a la calle, el momento más esperado de las mascaritas.

Durante todo el fin de semana, los diferentes escenarios de la capital contarán con artistas locales e internacionales que invitarán a bailar a todos los carnavaleros.

Por ello, si no quieres perderte la actuación de tu orquesta o cantante favorito, te dejamos toda la información para que sepas los horarios de cada artista.

Viernes 13

Plaza de la Candelaria

  • Los 4 (00:00 a 01:30 horas)
  • Orquesta La Sabrosa (01:30-03:30 horas)
  • Tropin (03:00-05:00 horas)
Los 4 en la gala de la Reina.a

Los 4 en la gala de la Reina.a / Arturo Jiménez

Plaza del Príncipe

  • Morocho y Latin Brothers (00:00 - 02:00 horas)
  • Orquesta Gomeray (02:15-04:15 horas)
  • Dj Víctor (04:15-05:00)

Francisco La Roche

  • Carnaval Reggae (23:00-02:30 horas)
  • Dj Ubay y Friends (02:30-05:00 horas)

Sábado 14

Plaza de la Candelaria

  • Orquesta Maquinaria (23:30 a 01:30 horas)
  • Orquesta Acapulco (01:30-03:45 horas)
  • Orquesta Revelación (03:45-06:00 horas)

Plaza del Príncipe

  • Maracaibo (23:30 - 01:30 horas)
  • Iván Cacú y su orquesta (01:45 - 03:45 horas)
  • Latin Sound (04:00-06:00)

Francisco La Roche

  • Ray Castellano (00:00-06:00 horas)

Domingo 15 (Carnaval de Día)

Plaza de la Candelaria

  • Neo Pinto (12:00 - 13:00 horas)
  • Morocho Infantil (13:30 - 15:30 horas)
  • Dorada Band (15:30 - 17:30 horas)
  • Sabrosa (17:30 - 19:30 horas)
  • Orquestas Columbia (19:30 - 20:30 horas)
  • Orquesta Guaracha (20:30 - 22:00 horas)

Plaza del Príncipe

  • David Pérez (13:30 - 15:00 horas)
  • Macaco's Sound Machine (15:00 - 16:30 horas)
  • Moise González y Son Iyá (16:30 - 18:30 horas)
  • Orquesta Tejina (18:30 - 20:00 horas)
  • Malibú Band (20:00 - 22:00 horas)

Noticias relacionadas y más

Francisco La Roche

  • Cadena Ser (14:00 - 20:00 horas)
  • Jaco/JRamos & Friends (20:00 - 23:00 horas)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  3. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: artistas y horarios para el primer fin de semana de bailes en la calle

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: artistas y horarios para el primer fin de semana de bailes en la calle

'Ni borracho', de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias

'Ni borracho', de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias

Artistas visuales denuncian el uso de inteligencia artificial en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Sillas preparadas para vivir la apertura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la Cabalgata Anunciadora abre diez días sin tregua de diversión

Una fantasía ‘por y para el pueblo’ convierte a Carla Castro en Reina del Carnaval

Una fantasía ‘por y para el pueblo’ convierte a Carla Castro en Reina del Carnaval

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

Programa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: todos los actos, fechas y horarios

¿El nuevo single de Quevedo ya es el himno del Carnaval 2026 en Canarias? Así suena “Ni borracho”

Análisis galístico

Análisis galístico
Tracking Pixel Contents