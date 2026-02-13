Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: artistas y horarios para el primer fin de semana de bailes en la calle

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 llega este viernes a la calle, el momento más esperado de las mascaritas.

Durante todo el fin de semana, los diferentes escenarios de la capital contarán con artistas locales e internacionales que invitarán a bailar a todos los carnavaleros.

Por ello, si no quieres perderte la actuación de tu orquesta o cantante favorito, te dejamos toda la información para que sepas los horarios de cada artista.

Viernes 13

Plaza de la Candelaria

Los 4 (00:00 a 01:30 horas)

Orquesta La Sabrosa (01:30-03:30 horas)

Tropin (03:00-05:00 horas)

Los 4 en la gala de la Reina.a / Arturo Jiménez

Plaza del Príncipe

Morocho y Latin Brothers (00:00 - 02:00 horas)

Orquesta Gomeray (02:15-04:15 horas)

Dj Víctor (04:15-05:00)

Francisco La Roche

Carnaval Reggae (23:00-02:30 horas)

Dj Ubay y Friends (02:30-05:00 horas)

Sábado 14

Plaza de la Candelaria

Orquesta Maquinaria (23:30 a 01:30 horas)

Orquesta Acapulco (01:30-03:45 horas)

Orquesta Revelación (03:45-06:00 horas)

Plaza del Príncipe

Maracaibo (23:30 - 01:30 horas)

Iván Cacú y su orquesta (01:45 - 03:45 horas)

Latin Sound (04:00-06:00)

Francisco La Roche

Ray Castellano (00:00-06:00 horas)

Domingo 15 (Carnaval de Día)

Plaza de la Candelaria

Neo Pinto (12:00 - 13:00 horas)

Morocho Infantil (13:30 - 15:30 horas)

Dorada Band (15:30 - 17:30 horas)

Sabrosa (17:30 - 19:30 horas)

Orquestas Columbia (19:30 - 20:30 horas)

Orquesta Guaracha (20:30 - 22:00 horas)

Plaza del Príncipe

David Pérez (13:30 - 15:00 horas)

Macaco's Sound Machine (15:00 - 16:30 horas)

Moise González y Son Iyá (16:30 - 18:30 horas)

Orquesta Tejina (18:30 - 20:00 horas)

Malibú Band (20:00 - 22:00 horas)

Francisco La Roche