Más de 54.000 cruceristas desembarcarán en Santa Cruz de Tenerife durante los carnavales

Más de 54.000 cruceristas de distintas nacionalidades desembarcarán en Santa Cruz de Tenerife en una veintena de escalas desde este viernes hasta el domingo 22 de febrero, periodo en el que tendrán lugar los principales actos en la calle del carnaval.

Precisamente, este viernes será una de las jornadas de mayor afluencia, con una previsión de 10.400 pasajeros de los cruceros Mein Schiff Relax, Marella Voyager, Azura y La Belle des Oceans, este último en la isla hasta el 15 de febrero, detalla Puertos de Tenerife en un comunicado.

El sábado coincidirán en el puerto tinerfeño el Mein Schiff 7, Azura y AIDAluna, con capacidad total para 9.000 cruceristas, y el domingo, 15 de febrero, desembarcarán unos 6.000 cruceristas que llegarán a bordo del Queen Victoria y el MSC Musica.

Para la jornada del miércoles 18 están programadas las escalas del AidaCosma y el WindStar, con 7.000 viajeros entre ambos, y se espera un pico de asistencia de hasta 10.000 cruceristas para el fin de semana del 21 y 22.

Durante la celebración del carnaval, la vía de servicio del puerto permanecerá abierta al tráfico rodado en distintos tramos horarios para facilitar los desvíos de circulación entre la ciudad y el recinto portuario.

La Palma

Puertos de Tenerife informa asimismo de que el recinto portuario de Santa Cruz de La Palma acercará el próximo 16 de febrero la fiesta de Los Indianos a 5.000 cruceristas con las escalas de La Belle des Oceans, Mein Schiff Relax y Spirit of Discovery.