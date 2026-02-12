La Zarzuela de oro

La Agrupación Lírica La Zarzuela celebra este año sus bodas de oro convertida en una de las formaciones más singulares y perseverantes del Carnaval y de la vida cultural de Santa Cruz de Tenerife. Medio siglo después de su creación, el colectivo dirigido por el maestro Salvador Rojas continúa defendiendo un género que, como él mismo reconoce, “requiere sacrificio, mucho trabajo y verdadera afición”, pero que ha logrado mantenerse vivo gracias a la constancia de sus integrantes y al respaldo del público.

El grupo ofreció este jueves su tradicional concierto de presentación en el salón de actos del Círculo de Amistad XII de Enero, escenario excepcional debido a las obras del Teatro Guimerá, espacio habitual de sus actuaciones. La conmemoración continuará el Domingo de Piñata, cuando La Zarzuela volverá a encontrarse con la ciudad en su cita más popular: el concierto en la plaza del Príncipe, tras la actuación de la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá.

La historia de la agrupación se remonta a 1976, cuando Salvador Rojas, entonces director del conjunto Los Románticos, impulsó la creación de una formación dedicada específicamente al género lírico español. «Todos teníamos mucha afición a la zarzuela y queríamos interpretarla con frecuencia», recuerda el maestro, que presentó la iniciativa al Círculo, entonces presidido por Pablo Corona con Moisés Díaz-Estévanez como secretario. La propuesta fue acogida con entusiasmo y un año después, en 1977, la agrupación debutaba en el Carnaval.

Presentación de La Zarzuela del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

El origen estuvo estrechamente ligado al propio espíritu carnavalesco. Entonces era habitual que las agrupaciones interpretaran fragmentos de zarzuela, lo que animó a sus fundadores a crear un colectivo estable que no solo participara en la fiesta, sino que trabajara durante todo el año en la difusión de este repertorio. Así nació un proyecto que pronto trascendió el ámbito festivo para convertirse en un referente musical en la isla.

A lo largo de cinco décadas, por La Zarzuela han pasado decenas de componentes y solistas, algunos de los cuales iniciaron allí un camino que luego los llevó al ámbito profesional. Rojas recuerda nombres como Francisco Quevedo, Emma Suárez o Andrés Cabrera, además de otros cantantes que continuaron vinculados al grupo como aficionados, contribuyendo a consolidar una estructura que ha sido clave para su supervivencia.

Un montaje complicado

El maestro Rojas reconoce que la continuidad no ha sido fácil. El montaje de una zarzuela implica coro, solistas, orquesta y una compleja organización, algo que hoy resulta difícil de sostener en un contexto en el que el género atraviesa «un momento delicado a nivel nacional».

Para celebrar el cincuentenario, La Zarzuela ha preparado un repertorio compuesto por las piezas más aplaudidas de su historia, una selección que resume su evolución artística. El programa incluye números emblemáticos de Luisa Fernanda, como el célebre Dúo y la mazurca de la sombrilla; Páginas de Gigantes y Cabezudos; fragmentos de El barberillo de Lavapiés, con La canción de Paloma y sus seguidillas; además de piezas menos frecuentes como El brindis de El Cantante Enmascarado o El Fandango de La Zapaterita, todas ellas caracterizadas por su carácter festivo y su conexión con el público.

En esta edición conmemorativa participan los solistas Héctor Coello, Beatriz Rodríguez Iberio, Cristina Hernández Ara, Desiree Iladis, Antonio Alberto González y José Díaz Mederos, acompañados por coro y orquesta, en una formación que combina experiencia y renovación generacional.

«Sin darnos cuenta hemos llegado a los cincuenta años», afirma Rojas con emoción, consciente de que la verdadera fortaleza del grupo ha sido la pasión compartida por un género que consideran parte esencial del patrimonio musical español. Su presencia continuada en el Carnaval y en la programación cultural tinerfeña confirma que, más allá de la nostalgia, la zarzuela sigue encontrando voz y público en la isla.