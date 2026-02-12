Nervios entre plumas y candelas de la Morenita

Un par de horas antes de que las luces se enciendan y la música inunde el Recinto Ferial, las candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y sus diseñadores se encuentran ultimando las fantasías. Mientras los asientos aún permanecen vacíos y el público comienza a llegar al exterior para hacer cola, detrás del escenario se vive otra gala totalmente distinta. Aquí no hay focos ni aplausos, sino concentración, susurros, pistolas de silicona y manos que trabajan a contrarreloj. El backstage se convierte en un espacio de nervios donde cada minuto pesa, pero a su vez pasa rápido.

Ayer, en el backstage de la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval chicharrero, dividido en dos –uno de los lados con las candidatas con número par y otro con las impar–se respiraba un ambiente de nervios, pero a su vez con "ganas de que llegue ya el momento", como comentan las once candidatas. Mientras los diseñadores, agotados después de tantos meses de trabajo terminaban los últimos detalles de las fantasías, algunas se encontraban terminando de maquillarse y otras aprovechaban para poder comer algo después de un ajetreado día.

Últimos retoques a un traje antes de la gala. / María Pisaca / MARIA PISACA

Santi Castro y Carrefour Añaza

Los nervios y la concentración se apoderaron del diseñador Santi Castro. "Estamos con los últimos retoques para que todo esté perfecto". Su fantasía, Luminus, está concebida como un símbolo de guía y esperanza. "Nace como luz, como ese hago que aparece en mitad de la oscuridad", explica. La candidata encarna "esa fuerza interior que muchas mujeres guardan incluso en momentos de vulnerabilidad". El diseño trasciende lo visual al convertir el espacio en punto violeta, incorporando códigos QR de una asociación que ofrece ayuda e información. "Si el Carnaval es luz, que lo sea para todas", defiende.

Team Santana y Repsol

Yanira, firma la fantasía Atamande como un homenaje a Canarias y sus símbolos. Mientras se encontraba revisando que todo estuviera en orden explicaba que las candelas de la Virgen de Candelaria –cerca de un centenar repartidas por el traje– marcan la estructura de la fantasía. La arquitectura tradicional se cuela en la silueta y los tejidos evocan mantas, manteles y cortinas de las casas antiguas. El color azul rinde tributo al cielo estrellado de las Islas y al azul profundo del Atlántico; y el violeta al Teide. Más de 10.000 plumas, todas elaboradas a mano, completan un diseño que también dibuja espuma marina y lava volcánica.

Una de las candidatas maquillándose. / MARIA PISACA

Jorge González y Broker Mediterráneo Consulting Group

El cansancio de tantos meses de trabajo ya pesaba a Jorge González, pero aún así se encontraba dando los últimos toques a Confía. Es una fantasía que comparte junto a su candidata, con quien le une un vínculo familiar. Está inspirada en la metamorfosis de la mariposa y la creación lanza un mensaje claro: confiar en el proceso. La gran crisálida en tonos verde agua –mezcla de esperanza y confianza– envuelve a la candidata, convertida en mensajera de esa transformación vital que invita a creer en lo que está por venir.

Jorán Torres, del norte

Jorán Torres centra su propuesta Latir en el sentir del Carnaval, del primer amor, de los momentos que aceleran el pulso. Pero también el latido pausado bajo el mar, más sereno y profundo. Se encontraba terminando de pegar unas piedras en la parte superior del traje en un año en el que prescinde de la pluma tradicional y apuesta por materiales como el alambre y la organza, explorando texturas diferentes que acompañan ese concepto dual entre intensidad y calma.

Alexis Santana y McDonald’s y El Día

Alexis Santana estaba con pistola de silicona en mano y terminando de pegar las últimas piedras de la estructura que va en el cuerpo de la candidata. Este año ha convertido su fantasía Icónica en un proyecto colectivo. Bajo la idea de "del pueblo para el pueblo", integra a 32 artistas canarios que plasmaron su visión del Carnaval en lienzos incorporados al traje. Además, el diseño transforma materiales cotidianos en elementos escénicos. Por ejemplo, papel de periódico convertido en pinceles simbólicos o plumas artesanales elaboradas con gasa pintada a mano.

Un momento de preparación antes de la gala / MARIA PISACA

Sedomir Rodríguez y Dormitorum y Diario de Avisos

Sedomir Rodríguez aborda la salud mental y el bullying en una fantasía que tiene al espejo como eje central. Sueños de cristal contiene un reflejo que simboliza los límites que se imponen las personas y que se deben romper para avanzar. También cuenta con una vidriera que representa los comentarios dañinos. Mientras que los pájaros, que se encuentran volando, significan la libertad de elegir sin miedo.

Dani y Diana Mena y Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper

Dani y Diana Mena presentan Saher, inspirada en la ruta migratoria atlántica, considerada una de las más mortíferas del mundo. La fantasía rinde homenaje a quienes llegaron a Canarias buscando un futuro mejor, recordando también los movimientos migratorios vividos por los propios isleños décadas atrás. El diseño apuesta por materiales reciclados y plumas artificiales, reforzando un compromiso con el medio ambiente.

Preparación de uno de los trajes / María Pisaca

Juan Carlos Armas y Alcampo La Laguna

Tenerife es la fantasía creada por el diseñador Juan Carlos Armas. Un amanecer sobre el mar, con la bruma, las gaviotas y el Teide dibujados en la estructura, construyen un homenaje visual a la Isla. La fantasía se acompaña de una producción musical inspirada en una canción del artista Braulio, reforzando el tributo desde lo escénico y lo emocional.

Nira y Arganda Lorenzo Padrón y Maldidente y Repsol Palo Blanco

Desde la Asociación Cultural Carnaval de Los Realejos, Nira y Arganda Lorenzo Padrón firman Lágrimas de sal, un diseño marcado por la añoranza. Inspirado en la propia candidata, que pasó años fuera estudiando, el traje evoca el mar como símbolo de hogar y renacer. Prismas y efectos acuáticos acompañan esa sensación de volver a mirar el océano desde la ventana.

Detalle de una de las fantasías / MARIA PISACA

Yosué Riverol y Cabildo Insular de La Palma y Ayuntamiento de El Paso

El diseñador Yosué Riverol aborda la superación de situaciones de violencia. La fantasía, De tu infierno a mi cielo, evoluciona cromáticamente desde un malva oscuro, donde la candidata aparece con lágrimas, hacia tonos más claros y blancos que simbolizan la salida y la liberación. "Tenemos alas grandes y fuertes para salir volando", resume el diseñador.

Ruymán Pérez Jorge e Hidráulica Tinerfeña

Por su parte, Ruymán Pérez Jorge dedica su diseño Etérea a dos figuras esenciales en su vida: su madre, recientemente fallecida, y la abuela de la candidata. Los tonos azules y blancos evocan el cielo y las nubes, combinando también con los colores de su patrocinador. Un homenaje íntimo que transforma el recuerdo en espectáculo.