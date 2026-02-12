El Cabildo de Tenerife reconoce como 'guardianes del Carnaval' a una veintena de pioneros de la fiesta

El programa Islénior del área de Acción Social, dependiento del Cabildo, celebró este jueves el acto de reconocimiento Guardianes del Carnaval, una iniciativa destinada a distinguir a personas mayores que han contribuido de forma decisiva a preservar y transmitir la esencia de esta celebración en sus municipios.

El acto se desarrolló en la Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife.

El reconocimiento puso nombre propio a historias de compromiso anónimo que han sostenido el Carnaval durante décadas. Desde Arafo, Alfredo Fariña Mesa fue homenajeado por fundar en 1972 Las Desconfiadas, la primera murga femenina de Canarias, abriendo camino a la participación de la mujer. En Icod de los Vinos, la murga Las Incansables, nacida en un centro de mayores. También fue distinguido Domingo González, creador artesanal del tradicional Rascayú de Los Realejos desde 1984.

El Puerto de la Cruz estuvo representado por José Jordán, ‘Pepe el de Gundemaro’, ejemplo de creatividad durante sesenta años, mientras que Expedita Hernández fue reconocida por elevar la costura a disciplina artística y formativa. En Santa Úrsula, Carmen García Díaz encarna la tradición del traje hecho a mano como seña de identidad.

El acto también destacó proyectos colectivos como Las 7 Magníficas, impulsoras del Carnaval de Los Gigantes, y trayectorias como la de Fernando Hernández, director de Los Joroperos. A ellos se suman figuras esenciales en la vida asociativa y musical como María del Pino Domínguez, Juan Ramón Castro o los hermanos Gabino y Juan José Ramos, constructores de fantasía y carrozas en Los Silos.

La lista la completan Rosenda Campos, en Güímar, y Laura Mendoza, que desde hace más de cuarenta años da vida a La Lecherita en Santa Cruz. Un acto que presume de la familia del Carnaval.