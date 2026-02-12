El Cabildo de Tenerife reconoce como 'guardianes del Carnaval' a una veintena de pioneros de la fiesta
El Cabildo de Tenerife rinde homenaje a mayores que han dedicado su vida a mantener viva la memoria, la creatividad y las tradiciones de la fiesta más representativa de la Isla.
El programa Islénior del área de Acción Social, dependiento del Cabildo, celebró este jueves el acto de reconocimiento Guardianes del Carnaval, una iniciativa destinada a distinguir a personas mayores que han contribuido de forma decisiva a preservar y transmitir la esencia de esta celebración en sus municipios.
El acto se desarrolló en la Sala Multiusos del Auditorio de Tenerife.
El reconocimiento puso nombre propio a historias de compromiso anónimo que han sostenido el Carnaval durante décadas. Desde Arafo, Alfredo Fariña Mesa fue homenajeado por fundar en 1972 Las Desconfiadas, la primera murga femenina de Canarias, abriendo camino a la participación de la mujer. En Icod de los Vinos, la murga Las Incansables, nacida en un centro de mayores. También fue distinguido Domingo González, creador artesanal del tradicional Rascayú de Los Realejos desde 1984.
El Puerto de la Cruz estuvo representado por José Jordán, ‘Pepe el de Gundemaro’, ejemplo de creatividad durante sesenta años, mientras que Expedita Hernández fue reconocida por elevar la costura a disciplina artística y formativa. En Santa Úrsula, Carmen García Díaz encarna la tradición del traje hecho a mano como seña de identidad.
El acto también destacó proyectos colectivos como Las 7 Magníficas, impulsoras del Carnaval de Los Gigantes, y trayectorias como la de Fernando Hernández, director de Los Joroperos. A ellos se suman figuras esenciales en la vida asociativa y musical como María del Pino Domínguez, Juan Ramón Castro o los hermanos Gabino y Juan José Ramos, constructores de fantasía y carrozas en Los Silos.
La lista la completan Rosenda Campos, en Güímar, y Laura Mendoza, que desde hace más de cuarenta años da vida a La Lecherita en Santa Cruz. Un acto que presume de la familia del Carnaval.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet