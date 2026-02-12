El Carnaval de Santa Cruz refuerza su seguridad con un hospital de campaña de 5.000 metros cuadrados

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife contará este año con un hospital de campaña de 5.000 metros cuadrados, un operativo especial que reunirá 28 puestos asistenciales destinados a ofrecer atención inmediata ante cualquier incidencia durante los días de mayor afluencia.

En este espacio se ubicarán el Puesto de Mando Avanzado, la Unidad de Menores, el Hospital del Carnaval y el Punto Violeta, además de otros servicios orientados a reforzar la prevención y la asistencia sanitaria, configurando un dispositivo del que los responsables destacan que “no todas las fiestas de España cuentan con algo similar”.

Experiencia contrastada ante eventos multitudinarios

El operativo se apoya en la experiencia de ediciones anteriores. Solo el pasado año se realizaron 455 atenciones, de las cuales cerca del 50 % correspondieron a intoxicaciones etílicas, además de caídas y asistencias leves habituales en concentraciones masivas.

El equipo está formado por profesionales sanitarios con amplia trayectoria en el Carnaval, preparados para ofrecer una primera atención y, si fuera necesario, activar el traslado urgente a los hospitales de referencia situados en la TF-5, a apenas cinco minutos del recinto.

Coordinación en tiempo real desde el Puesto de Mando Avanzado

El Puesto de Mando Avanzado actúa como centro neurálgico de coordinación, integrando a los servicios sanitarios, de seguridad y protección civil. Desde allí se supervisan cámaras distribuidas por las calles del Carnaval, información en directo de unidades de drones y Comunicaciones entre Policía Local, Policía Nacional y emergencias.

Esta gestión permite tomar decisiones inmediatas y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad.

La Policía Canaria activa un operativo en seis islas

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) desplegará además un dispositivo especial de seguridad en 26 actos festivos repartidos entre febrero y marzo en seis islas del archipiélago. Participarán efectivos de grupo de Respuesta Operativa (GROPE), Seguridad Ciudadana, Grupo de Operaciones Aéreas, con uso de drones, Guías Caninos y Grupo de Menores

La Policía Autonómica cubrirá los actos con una media de diez agentes por servicio, alcanzando hasta 22 efectivos en los eventos más multitudinarios, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El despliegue policial se distribuirá de la siguiente manera:

Gran Canaria: 14 actos en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Agüimes, Mogán o Maspalomas.

14 actos en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Gáldar, Agüimes, Mogán o Maspalomas. La Palma: cinco celebraciones en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y El Paso.

cinco celebraciones en Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y El Paso. Tenerife : tres eventos, dos en Santa Cruz y uno en Santiago del Teide.

tres eventos, dos en Santa Cruz y uno en Santiago del Teide. La Gomera: dos celebraciones en Valle Gran Rey.

dos celebraciones en Valle Gran Rey. Lanzarote y Fuerteventura: un acto en Tías y Tuineje, respectivamente.

El objetivo es reforzar la vigilancia, prevenir incidentes y velar por el normal desarrollo de unas fiestas que congregan a cientos de miles de personas.

Más de 300 bomberos y 72 dotaciones en Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del Consorcio de Bomberos, ha activado también un importante refuerzo con más de 300 efectivos movilizados durante 23 días.

En el Recinto Ferial se han establecido 15 jornadas de servicios preventivos, cada una con tres dotaciones (12 bomberos), además de personal de supervisión.

En eventos clave como los concursos de comparsas y la Gala de Elección de la Reina, el dispositivo se amplió a cuatro dotaciones y 16 efectivos.

Antes de cada servicio se realizan reuniones técnicas para analizar características del evento, distribución del personal, materiales disponibles y Planificación de respuesta ante emergencias

Dispositivo especial para el Carnaval en la calle

Durante ocho días de celebraciones en la vía pública se desplegarán dos dotaciones ampliadas de seis bomberos, una dotación estándar de cuatro efectivos, vehículos de extinción y unidades ligeras estratégicamente ubicadas en Plaza del Príncipe, Avenida de Anaga y Hospital del Carnaval

Este sistema permite reducir los tiempos de respuesta respecto al parque de referencia de Tome Cano, manteniendo además la operatividad ordinaria de toda la isla.

Planificación exhaustiva para un evento de enorme magnitud

El dispositivo global contempla 72 dotaciones a lo largo del operativo, sin afectar al funcionamiento habitual de los siete parques de bomberos.

Como referencia, el servicio ordinario en Santa Cruz es de tres dotaciones con 14 efectivos, cifra ampliamente superada durante los actos principales del Carnaval.

Seguridad colectiva y responsabilidad individual

Las autoridades insisten en que el amplio despliegue busca proteger sin interferir en la esencia festiva de la celebración.

Recuerdan que la seguridad también depende del comportamiento ciudadano: convivencia, respeto y disfrute responsable son claves para mantener el carácter abierto y participativo del Carnaval.

Con este operativo conjunto —sanitario, policial y de emergencias— Canarias blinda uno de sus acontecimientos más emblemáticos, garantizando que la música, el color y la alegría sigan siendo los verdaderos protagonistas de la fiesta.