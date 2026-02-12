Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: la representante de McDonald's y El Día gana con la fantasía 'Icónica' de Alexis santana

Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina del Carnaval. Si en 2025 triunfó Elizabeth Ledesma Laker, el cetro va para Carla Castro Castellano, con la fantasía 'Icónica', del diseñador Alexis Santana, que repite premio junto a McDonald's y El Día. La candidata cautivó tanto al público como al jurado de este concurso.

Arlena Rubí Mantecón Hernández se convierte en la primera dama de honor con la fantasía 'Luminis' del diseñador Santi Castro y en representación del Centro Comercial Añaza Carrefour. Segunda dama de honor es Cecilia Esther Díaz Hernández, con la fantasía 'Sueños de cristal' del diseñador Sedomir Rodríguez y en representación de Dormitorum y Diario de Avisos.

Daniela Sánchez Padilla fue nombrada como tercera dama de honor con la fantasía 'Atamande' del diseñador Team Santana Carnaval y en representación de Repsol Grupo González Canarias. Cierra las galardonadas Alianara León Hernández, con la fantasía 'De tu infierno a mi cielo' del diseñador Yosué Riverol y en representación de Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso.