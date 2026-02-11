Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva monarca de Canarias: sigue en directo la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El evento más esperado del carnaval santacrucero se celebra este miércoles en el Recinto Ferial

Directo de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: orden de actuación / Carnaval TVC

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Canarias espera impaciente por conocer a la heredera de Elizabeth Ledesma Laker. El reinado de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tras triunfar en 2025 de la mano de Alexis Santana, McDonald's y El Día, termina esta noche en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. La gala tendrá como protagonistas a once candidatas que llevarán consigo una parte importante de la magia de estas fiestas.

Con el omnipresente Alexis Hernández y la conocida Paula Vázquez como maestros de ceremonias, la Gran Gala estará amenizada con las actuaciones del cantante Manny Manuel y al grupo Los 4 de Cuba. Antes, se espera una obertura que encandile a las más de seis mil personas que abarrotarán el Recinto Ferial. Dieciséis minutos para un recorrido por la música de los países latinos.

Sigue en directo junto a El Día todo lo que acontece esta noche en la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

