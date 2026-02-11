En Directo
La nueva monarca de Canarias: sigue en directo la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
El evento más esperado del carnaval santacrucero se celebra este miércoles en el Recinto Ferial
Canarias espera impaciente por conocer a la heredera de Elizabeth Ledesma Laker. El reinado de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tras triunfar en 2025 de la mano de Alexis Santana, McDonald's y El Día, termina esta noche en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña. La gala tendrá como protagonistas a once candidatas que llevarán consigo una parte importante de la magia de estas fiestas.
Con el omnipresente Alexis Hernández y la conocida Paula Vázquez como maestros de ceremonias, la Gran Gala estará amenizada con las actuaciones del cantante Manny Manuel y al grupo Los 4 de Cuba. Antes, se espera una obertura que encandile a las más de seis mil personas que abarrotarán el Recinto Ferial. Dieciséis minutos para un recorrido por la música de los países latinos.
Sigue en directo junto a El Día todo lo que acontece esta noche en la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
En sexto lugar, tras la candidata de McDonald's y El Día, será protagonista Cecilia Esther Díaz Hernández, qulucirá la fantasía 'Sueños de cristal', diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, en representación de Dormitorum y Diario de Avisos.
Cecilia Díaz, candidata a reina: "Nunca imaginé verme como candidata"
Melania Hernández Torres será la cuarta en desfilar por el escenario capitalino. Natural de Los Realejos y nacida el 11 de marzo de 1990, defenderá la fantasía 'Latir', diseñada por Jorán Torres y su equipo, en representación de Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte.
Melania Hernández: "Sentí que este año era el momento de presentarme"
En tercer lugar lucirá su fantasía Leire García Santana, que lucirá una creación de Jorge González Santana llamada 'Confía' y en representación de Broker Mediterráneo Consulting Group.
Leire García, candidata a reina: "Si gano le dedicaré el premio a todos mis abuelos"
La segunda candidata de la noche será Daniela Sánchez Padilla, que defenderá la fantasía ‘Atamande’, una creación de Team Santana Carnaval, en representación de Repsol Grupo González Canarias.
Daniela Sánchez, candidata a reina: "Pisar el escenario con el pie derecho me da suerte"
Otras diez candidatas optan al cetro de reina esta noche. La primera que pisará el escenario del Recinto Ferial es Arlena Rubí Mantecón, que representa al Centro Comercial Añaza Carrefour con la fantasía Luminis del diseñador Santi Castro.
Arlena Rubí Mantecón, candidata a reina: "Vivir el Carnaval desde dentro te hace valorar el trabajo que hay detrás"
Elizabeth Ledesma logró el cetro de la mano de Alexis Santana, McDonald's y El Día. Algo que espera repetir Carla Castro, que saldrá como la quinta candidata esta noche con la fantasía 'Icónica'. Conozcamos un poco más a la opositora a reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Carla Castro, candidata a reina: "Ser reina del Carnaval sería mi momento más icónico"
El Recinto Ferial acoge uno de los momentos más esperados de las fiestas carnestolendas de la capital de Tenerife. El 11 de febrero quedará como el día en el que terminó el reinado de Elizabeth Ledesma Laker, la hasta ahora monarca del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tras un año con el cetro, está ha sido su experiencia.
Elizabeth Ledesma: "Ya no me llaman Elizabeth sino que me presentan como reina del Carnaval"
