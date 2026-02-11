Así será la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Centro de Ferias y Congresos Tenerife acoge esta noche la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz, aforo que celebra el treinta aniversario de su inauguración, precisamente con la proclamación de la soberana de la fiesta de la máscara chicharrera.

En 1996 el motivo que presidió el espectáculo fue México; en este 2026, los Ritmos Latinos. Entonces el escenógrafo fue Momo Marrero; ahora, el grancanario Sergio Macías, que se estrena en la capital tinerfeña del Carnaval. De Eduardo Bazo, hace treinta años, a Daniel Pages, quien hace una década y media se estrenó como diseñador y ganó el título de la reina infantil, que esta noche se pone al frente del espectáculo con un guion de Abraham Gómez Rosales, quien ya trabajó con Jep Meléndez en las dos anteriores galas.

El espectáculo arranca a las 21:30 horas y se prevé que tenga una duración de dos horas y diez minutos. El primer reto de Pages: coronar antes de esta medianoche.

20:00 h.

El recinto ferial abre las puertas para recibir a las casi 6.000 personas que disfrutarán del espectáculo en directo, a las que se suman las que lo verán tanto por Televisión Canaria como por Televisión Española.

21:30 h.

Arranca el espectáculo con la proyección de un vídeo de cabecera que se verá por las pantallas del recinto y en las televisiones; una exhibición del dominio de la inteligencia artificial a cargo de Alfonso Bravo, fotógrafo, diseñador gráfico y uno de los cinco finalistas del cartel anunciador. Entre los logros: hizo bailar a las esculturas de Santa Cruz en la propuesta que sorprendió a propios y extraños.

21:32 h.

El director del espectáculo pondrá en escena una obertura que durará dieciséis minutos, un recorrido por la música de los países latinos. Entre mariachis, Ricardo Alonso, para dar paso a la canción Columpio, que interpreta Naomi y que continuará David Afonso, con Oye mi canto.

En otra parte, momento México, con la voz de Jadel, Ricardo Alonso y Ronia. Acto tres, momento para el tango con Argel y Wonder, que darán paso a Cristina y Cocktal y Brazil con Anaé. Se impone el ritmo de Carnaval para finalizar esta apoteósis con más de 800 bailarines y figurantes sobre el escenario del Recinto Ferial.

21:48 h.

Los maestros de ceremonia, Paula Vázquez y Alexis Hernández, hacen acto de presencia y dan la bienvenida a la Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

21:49 h.

Presentación de los diez miembros del jurado encargados de elegir a la reina del Carnaval de los Ritmos Latinos entre las once candidatas participantes, que desfilarán en tres bloques: dos de cuatro candidatas y un tercero de tres.

El jurado está integrado por Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; Lorenzo Caprile, modista y diseñador; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Jaydy Michel, modelo y actriz; Miguel ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo de España, y como jurado popular, Nayarit Desirée Herrera Herrera.

22:09 h.

Actuación de Danzarines Canarios, tercer premio de Interpretación, y de Joroperos, segundo de la misma modalidad.

22:30 h.

Número conjunto de las ocho rondallas del Carnaval de Tenerife con la actuación del solista Pancho Corujo.

22:47 h.

Los diez miembros del jurado se marchan a deliberar.

22:49 H.

Los 4 de Cuba interpretan Historia entre tus dedos.

22:55 h.

Las ocho agrupaciones musicales del Carnaval suben a actuar con el grupo Los 4 de Cuba. El ballet desaloja entre el público.

23:00 h.

Momento de los presentadores Paula Vázquez y Alexis Hernández.

23:01 h.

Actuación de la Afilarmónica Ni Fú-NiFá, bajo la dirección de su también presidente Cándido Moreno.

23:04 h.

De nuevo, los maestros de ceremonia de la gala.

23:05 h.

Cariocas, primer premio de Interpretación, impone su ritmo sobre el escenario.

23:09 h.

Paula Vázquez y Alexis Hernández, de nuevo en escena.

23:10 h.

Actuación durante nueve minutos de Manny Manuel.

23:19 h.

De las once aspirantes que protagonizará la gala, subirán las ocho mejor puntuadas por el jurado, entre las que será proclamada la reina del Carnaval y sus cuatro damas de honor.

23:22 h.

Lectura del acta del veredicto del jurado y proclamación de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

23:37 h.

Fin de fiesta de la gala.