Los Fregolinos cumplen 65 años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife fue el escenario elegido para el concierto de presentación de Los Fregolinos, al encontrarse el Teatro Guimerá en obras. Se trata de una de las formaciones musicales señeras del Carnaval chicharrero, que este año celebra 65 años de historia ininterrumpida. Bajo la dirección musical del maestro Juan Antonio Gómez, la actuación supuso no solo el arranque de su participación en esta edición, sino también una reafirmación del legado cultural y lírico que ha acompañado a la fiesta desde comienzos de los años sesenta.

En este Carnaval, Los Fregolinos cuentan con dos solistas invitados de primer nivel. Por un lado, el tenor Juan Palacios, llegado desde Valencia, con una sólida trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios como La Fenice de Venecia, la Ópera de Zúrich o teatros de Tokio y México. Ha trabajado bajo la batuta de maestros como Plácido Domingo o Miguel Ángel Gómez Martínez, compartiendo escenario con figuras de la talla de Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta o Juan Pons. Junto a él, la soprano canaria Candelaria González, con formación en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, amplia experiencia en el ámbito lírico y un destacado recorrido en el Carnaval, donde fue solista premiada y directora de la rondalla lírico-coral Los Aceviños durante una década, además de colaboradora habitual del compositor Emilio Coello.

Orígenes de una agrupación histórica

La agrupación nace en octubre de 1961, cuando un grupo de amigos amantes de la lírica y el bel canto, encabezados por el empresario tinerfeño Jorge Garabote Pérez, primer presidente del colectivo, y su secretario Juan Martín, decidieron unirse con la intención de participar en las entonces denominadas Fiestas de Invierno de 1962. De aquel impulso inicial surgió el nombre de Los Fregolinos, inspirado en el Salón Fregoli del propio Círculo, y una estética inconfundible marcada por la fantasía de Pierrot, que ha evolucionado en colores y diseños, pero siempre fiel a su corte tradicional.

Uno de los momentos más emotivos del concierto fue la entrega de una distinción a Salvador Rojas, en reconocimiento a su constancia, compromiso y cuidado por la música dentro y fuera del Carnaval. Un gesto cargado de simbolismo que coincidió, además, con la primera vez que Los Fregolinos se presentan en El Recreo, reforzando los lazos entre agrupaciones históricas que han contribuido decisivamente a la dimensión cultural de la fiesta.

Directores, solistas y legado musical

A lo largo de sus seis décadas y media de trayectoria, Los Fregolinos han contado con una amplia nómina de presidentes y directores musicales que han marcado distintas etapas, desde los maestros Juan Estani Rius, Francisco Padrón Correa o Jesús Álvaro Fariña Adán, hasta figuras como Agustín Ramos, autor del emblemático Santa Cruz en Carnaval, Carlos Afonso Cedrés, Felipe Neri o el actual director, Juan Antonio Gómez, cuya incorporación ha supuesto una bocanada de aire fresco con su proyecto musical.

El recorrido histórico del grupo está también íntimamente ligado a sus solistas, que han aportado prestigio y personalidad a cada etapa. Desde el legendario barítono Marco Redondo, primer solista y referente absoluto entre 1962 y 1971, pasando por nombres como Luis Quiroz, Carlos Munguía, Pablo Vidal o la soprano Sara Koury, primera mujer solista de la agrupación, hasta una generación posterior con voces como Cristóbal Viña, Jorge León, Pedro La Virgen, Candelario González, Raquel Hernández o Luis Lourido.

Tradición viva del Carnaval

Tras su presentación en el Círculo, Los Fregolinos volverán a encontrarse con el público en el recinto de la plaza del Príncipe, donde actuarán el Domingo y el Martes de Carnaval, fieles a una tradición que, 65 años después, sigue demostrando que la lírica también es alma del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Los Fregolinos son ADN de Carnaval, de generación en generación.