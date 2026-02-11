Hay que ser un poco desagerado para ponerse como Nino el Diazepam, al que llamamos así porque se coge unos nervios que nadie entiende. El último amago de infarto que le dio fue el domingo pasado cuando llegó a las Teresitas a darse un baño y, con el día de playa que hacía, vio que estaba nublado. Ayer vino por mi Cantina y fue incapaz de echarse un fisco de condumio porque dice que tenía el estómago cerrado de los nervios.

¿Nervios de qué, Nino? le pregunté. ¡De la dichosa gala de esta noche!, me contestó con voz temblorosa. Me confesó que, desde aquel año de Amargo, le pueden los nervios cada vez que se acerca la gala y que, tal noche como la de ayer, llena la bañera de tila, se toma cuatro tranquilizantes, se encierra en el baño y no hay quien le hable. Se pone especialmente desquiciado en los años como éste en los que estrenamos director. Traté de calmarlo diciéndole que el diseñador Daniel Pagés, ha demostrado que sabe lo que hace; además, está rodeado de un equipo donde hay personas como Paula Álvarez, que ha mamado carnaval desde pequeña y que hizo dos galas magníficas: la infantil y la de los mayores, ambas superadas y con nota. Yo le dije al diazepam, que me transmite serenidad saber que el equipo liderado por Pagés tiene claro lo que no queremos y que también sabe lo que se juega.

Distinto es el debate que ojalá algún día se aclare: ¿Qué tipo de Gala queremos? ¿Queremos una carta de presentación de todo el Carnaval? ¿Queremos un reclamo turístico para venderlo fuera? ¿Queremos que sea la noche de las candidatas? ¿Queremos una gala hecha, como el lema de la FUFA, por y para el pueblo? ¿Deben cantar todos los grupos premiados o preferimos actuaciones conjuntas por modalidades? La de este año está hecha por personas que al nacer vieron un bombín de lentejuelas antes que un biberón y eso a mi, me tranquiliza; no obstante es lógico y normal que hoy haya una palabra que defina el sentir de todos los chicharreros: Expectación.