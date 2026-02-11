Todo preparado para la gala de elección de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife abre esta noche sus puertas, a partir de las 21:30 horas, para acoger la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, en un recinto que celebra el treinta aniversario de su inauguración, precisamente con la proclamación de la soberana de la fiesta en 1996. Entonces el motivo fue México; tres décadas después, el escenario vibra al compás de los Ritmos Latinos, bajo la escenografía del grancanario Sergio Macías y la dirección artística de Daniel Pages, quien se pone al frente del espectáculo quince años después de haber debutado como diseñador y alzarse con el título de reina infantil.

Casi 6.000 personas seguirán en directo una gala que también será retransmitida por Televisión Canaria y Televisión Española. La obertura, de dieciséis minutos, promete un viaje musical por el universo latino con más de 800 bailarines y figurantes en escena, desde el momento México hasta el tango y la explosión final de ritmo carnavalero. Sobre el escenario se sucederán las voces de Naomi, David Afonso, Jadel, Ronia, Argel, Wonder, Cristina, Cocktal y Anaé, antes de que Paula Vázquez y Alexis Hernández den paso al desfile de las once candidatas, distribuidas en tres bloques. El primer reto de Pages será cumplir con el cronómetro y coronar antes de la medianoche.

El espectáculo combinará el desfile con actuaciones de agrupaciones emblemáticas del Carnaval. Danzarines Canarios y Joroperos abrirán el bloque competitivo; las ocho rondallas se unirán en un número conjunto con Pancho Corujo; la Afilarmónica Ni Fú-NiFá, Cariocas y las agrupaciones musicales compartirán escenario con Los 4 de Cuba, mientras Manny Manuel pondrá el acento internacional a la noche. Tras la deliberación del jurado, las ocho candidatas mejor puntuadas regresarán a escena para escuchar el veredicto que proclamará a la nueva reina y a sus cuatro damas de honor.

La expectación es máxima en una edición marcada por los interrogantes: si Santi Castro logrará una histórica tercera corona en un mismo año o si Alexis Santana conseguirá revalidar título. El desfile inicial, previsto para las 21:49 horas, marcará el pulso de una velada que culminará en torno a las 23:37 horas con la proclamación de la nueva soberana del Carnaval chicharrero.

Jurado de la Gala de Elección de la Reina 2026

El jurado encargado de elegir a la reina del Carnaval de los Ritmos Latinos está integrado por Puchi Méndez, periodista de Radio Club Tenerife; Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; Lorenzo Caprile, modista y diseñador; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity; Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria; Jaydy Michel, modelo y actriz; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo de España; y, como jurado popular, Nayarit Desirée Herrera Herrera.