El colectivo CRAC denuncia la exclusión total de mujeres djs en los afters del Carnaval en Canarias

El machismo se perpetúa en la industria de la música con situaciones de discriminación en programaciones y carteles, que alcanzan incluso a la fiesta por antonomasia de Canarias. El colectivo CRAC (Cooperativa Reivindicativa de Artistas Femeninas Canarias) denuncia que el line-up del After del Carnaval de Tenerife cuenta con 26 djs masculinos y ninguna mujer, tal como acusan a través de una campaña en redes sociales que han secundado numerosas profesionales del sector de todas las islas.

"No es casualidad ni una simple línea artística. Es una programación que sigue dejando fuera a parte real de la escena", señalan desde CRAC. "En Canarias hay djs mujeres y disidencias con nivel, trayectoria y público. Cuando no están en el cartel, el problema no es la oferta, es a quién se elige y a quién se ignora. Sea un evento público o privado, la cultura genera referentes y oportunidades. Mantener line-ups 100% masculinos en 2026 es seguir sosteniendo una escena desigual".

Además, el colectivo señala que este mismo evento ya presentó el año pasado un line-up en el que predominaban artistas masculinos. También el Carnaval de Rua, un nuevo proyecto nacido este año "con el objetivo de ofrecer un ambiente diferente durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife" y con "una cuidada selección de DJs de la escena local", incluye en su cartel a 18 djs masculinos y ninguna mujer.

"Esto no es un hecho aislado. A diario nos llegan carteles con la misma falta de paridad", añaden desde CRAC. "La cultura debería abrir espacios, reflejar la realidad de quienes trabajan en ella y ofrecer referentes para todas las personas. Estos carteles demuestran que aún queda mucho por hacer".

"Visibilidad, paridad y presencia real"

La Cooperativa Reivindicativa de Artistas Femeninas Canarias es un colectivo de artistas y gestoras canarias que visibiliza la lucha por la igualdad en la cultura bajo la consigna "visibilidad, paridad y presencia real". No obstante, a la hora de promover sus campañas, prefieren el anonimato colectivo: «Aquí lo personal se usa como arma. Cuando una mujer da la cara, automáticamente se personaliza el conflicto: que si está resentida, que si tiene envidia, que si busca protagonismo. El anonimato protege el mensaje de la deslegitimación machista habitual. CRAC no va de nombres propios. Es un movimiento, no un ego».

Asimismo, su discurso a favor de una escena cultural más igualitaria se basa en el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2024, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que establece de forma clara que en los espacios de programación cultural y artística debe garantizarse la participación equitativa de mujeres y hombres, especialmente cuando existe apoyo institucional o fondos públicos implicados. "No se trata de una recomendación, sino de una obligación legal", recuerdan.

Agrupadas desde el pasado 2025, desde el colectivo han señalado a varios festivales musicales inscritos en distintos géneros y estilos en las Islas que desplegaron carteles muy desiguales y que excluían a las profesionales del sector. Algunos, tras ese toque de atención, rectificaron.