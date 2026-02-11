¿Cuándo empiezan los bailes en la calle en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026? Todas las fechas

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya tiene marcadas en rojo sus fechas más esperadas para dar el salto a la calle. Bajo la alegoría Ritmos Latinos, la capital tinerfeña concentrará sus principales actos en la calle entre el 13 y el 22 de febrero, con una programación que combina desfiles, música en directo y celebraciones multitudinarias tanto de día como de noche.

Reconocido como una de las fiestas más destacadas del calendario nacional e internacional, el Carnaval chicharrero cuenta con el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional y cada año atrae a miles de visitantes y dinamiza la actividad económica y cultural del municipio.

Calendario de actos principales del Carnaval 2026

El programa en la calle del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 incluye los principales actos.

Arrancará el viernes 13 de febrero con la tradicional Cabalgata Anunciadora , que recorrerá las principales calles de la ciudad y marcará el inicio del ambiente festivo en el centro.

El sábado 14 tendrá lugar el certamen Ritmo y Armonía , seguido del primer gran baile nocturno.

tendrá lugar el certamen , seguido del primer gran baile nocturno. El domingo 15 de febrero, se celebrará el primer Carnaval de Día, una de las citas con mayor afluencia de público en los últimos años.

El lunes 16 , conocido como Lunes de Carnaval, volverá a estar protagonizado por la música y el baile nocturno.

El martes 17 de febrero , festivo local, acogerá el esperado Coso Apoteosis , el desfile principal de carrozas y agrupaciones, que culminará con una nueva jornada de fiesta en la calle.

La programación continuará el miércoles 18 con el simbólico Entierro de la Sardina , acto que combina sátira y tradición.

El viernes 20 se celebrará el Coso Infantil y un nuevo baile nocturno.

se celebrará el y un nuevo baile nocturno. El sábado 21 de febrero será el turno del segundo Carnaval de Día. Entre los artistas invitados estarán Nicky Jam, Sebastián Yatra, Leoni Torres y Eddy Herrera.

El domingo 22 de febrero, será el conocido como Fin de Semana de Piñata.

El centro de la capital, epicentro de la fiesta

La mayor parte de los eventos se desarrollarán en el centro de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en la Plaza de la Candelaria, la Plaza del Príncipe y la Avenida Francisco La Roche. Estas zonas concentran escenarios y espacios para el público durante los días centrales.

Con la temática “Ritmos Latinos” como hilo conductor, el Carnaval 2026 volverá a convertir a Santa Cruz en un gran escenario al aire libre, manteniendo su esencia participativa y abierta, que lo sitúa entre las celebraciones más representativas de Canarias y el mundo.